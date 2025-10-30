Трамп встретился с Си Цзиньпином. Президент США оценил встречу «на 12 из 10». Пошлины для Китая снижены на 10%

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита АТЭС в Пусане, 30 октября, 2025 года Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix / LETA

Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита , проходившего в Южной Корее. Это их первая личная встреча с 2019 года — еще с первого срока Трампа на посту президента США.

Встреча двух лидеров продлилась около часа и 40 минут — и, по словам Трампа, прошла «замечательно», на ней было принято много решений. Однако пресс-конференции по итогам встречи не было. Президент США, комментируя встречу журналистам на борту своего самолета Air Force One, оценил ее на «12 из 10».

В начале встречи Трамп назвал Си Цзиньпина «другом» и «великим лидером», с которым ему «посчастливилось» встретиться. Си ответил, что у него остались «теплые» впечатления от встречи, и сказал, что, хотя США и Китай «не всегда сходятся во взглядах», страны должны быть «партнерами и друзьями».

США с Китаем достигли торгового соглашения сроком на год, которое будет регулярно продлеваться, объявил Трамп по итогам встречи. Сделка, по его словам, будет подписана «совсем скоро» — у сторон «осталось не так много серьезных препятствий». Пошлины на китайские товары, введенные в ходе торговой войны США, будут снижены — с общих 57% до 47%.

Также Трамп заявил, что решены «все вопросы, касающиеся редкоземельных металлов». Китай фактически контролирует мировые поставки и производство редкоземельных металлов, необходимых для большинства высокотехнологичных продуктов — от айфонов до электромобилей. Недавно Пекин ввел усиленный экспортный контроль, приведший к напряжению отношений с США. По словам Трампа, ожидается, что теперь Китай отменит часть ограничений.

Кроме этого, Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине. По словам президента США, стороны договорились «работать вместе» по этому вопросу.

По итогам встречи, заявил Трамп, он договорился о своем визите в Китай в апреле, а Си Цзиньпин посетит США «чуть позже». На этом азиатское турне Трампа, в ходе которого он посетил Малайзию, Японию и Южную Корею, завершилось — он возвращается домой.

В китайской «Синьхуа» опубликован короткий отчет о встрече. «Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и возрождение Китая не противоречат цели президента Трампа „сделать Америку снова великой“, и что Китай и США, безусловно, могут добиться взаимного успеха и совместного процветания», — говорится в нем.

Перед встречей с Си Цзиньпином Трамп объявил, что поручил Пентагону «немедленно» возобновить испытания ядерного оружия, которые последний раз проводились в США в 1992 году. Он написал, что делает это в связи с тем, что так поступают другие страны. «Из-за огромной разрушительной силы мне было жаль это делать, но у меня не было выбора! Россия на втором месте, а Китай — далеко на третьем, но он догонит нас в течение пяти лет», — добавил Трамп.

После встречи с Си, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что хотел бы добиться ядерного разоружения, к которому должен присоединиться и Пекин. «Я думаю, деэскалация, или как это называют, денуклеаризация, была бы потрясающей вещью. И мы на самом деле обсуждаем это с Россией. Если мы что-то предпримем, к этому будет добавлен и Китай», — сказал Трамп.