США «немедленно» начнут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые это делают, объявил Дональд Трамп в своих соцсетях.

У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Это было достигнуто, в том числе полным обновлением и модернизацией имеющихся вооружений, в ходе моего первого срока в должности. Из-за огромной разрушительной силы мне было жаль это делать, но у меня не было выбора! Россия на втором месте, а Китай — далеко на третьем, но он догонит нас в течение пяти лет. В связи с тем, что другие страны проводят программы испытаний, я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно.

В последний раз США проводили ядерные испытания в 1992 году. Reuters отмечает, что неясно, имел ли Трамп в виду именно ядерные взрывные испытания, которые проводит Национальное управление ядерной безопасности, или летные испытания ядерных ракетных систем.

Директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, заявил, что США понадобится не менее 36 месяцев, чтобы возобновить подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде — и что президент «дезинформирован и оторван от реальности». «У США нет ни технических, ни военных, ни политических причин возобновлять ядерные взрывные испытания впервые с 1992 года», — написал Кимболл.

26 октября Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, о создании которой он впервые рассказал в 2018 году. Он добавил, что это «уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет» и поручил начать готовить инфраструктуру «для размещения этого оружия в наших вооруженных силах». Трамп в ответ на это заявил, что Путину стоило бы заняться завершением войны, которая идет уже почти четыре года, а не испытаниями ракет.

Спустя три дня Путин, приехавший в госпиталь к раненым российским военным, сообщил, что Россия также провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» — «тоже с ядерной энергетической установкой».

