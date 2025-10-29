Путин — видимо, Трампу (и всему Западу)

об испытании «Буревестника» — российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. 26 октября 2025 года

У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что, да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая.

Достоверных независимых подтверждений, что испытания «Буревестника» прошли успешно, нет.

Трамп — Путину

в ответ на испытание«Буревестника». 27 октября 2025 года

Они [Россия] знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая мощная в мире, прямо у их берегов. Поэтому ей не нужно преодолевать 8000 миль. Они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты. Путину стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а длится уже четыре года. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет.

О какой подлодке говорит Трамп и где именно она находится, неизвестно.

Путин — теперь уже точно Трампу

о том, какие преимущества дает «Буревестник». 29 октября 2025 года

Преимущество заключается в том, что это небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в 1000 раз меньше. Но самое-то главное даже не в этом. Самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд.

Еще Путин — наверное, снова Трампу

о морском беспилотнике. 29 октября 2025 года

Вчера мы провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса — подводного безэкипажного изделия «Посейдон». Тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. Способов перехвата не существует.

Мы снова не знаем, как прошли испытания.

Что известно о предыдущих испытаниях «Буревестника»

Россия, возможно, готовит новые испытания «Буревестника» — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Прошлые (предполагаемые) испытания привели к гибели людей и выбросу радиоактивных веществ

