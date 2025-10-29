У Путина и Трампа — гонка ядерных вооружений (к счастью, пока только на словах). Один хвастается «Буревестником», другой — самой мощной в мире подлодкой Краткий пересказ их заочной дискуссии
Путин — видимо, Трампу (и всему Западу)
об испытании «Буревестника» — российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. 26 октября 2025 года
У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что, да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая.
Достоверных независимых подтверждений, что испытания «Буревестника» прошли успешно, нет.
Трамп — Путину
в ответ на испытание«Буревестника». 27 октября 2025 года
Они [Россия] знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая мощная в мире, прямо у их берегов. Поэтому ей не нужно преодолевать 8000 миль. Они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты. Путину стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а длится уже четыре года. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет.
О какой подлодке говорит Трамп и где именно она находится, неизвестно.
Путин — теперь уже точно Трампу
о том, какие преимущества дает «Буревестник». 29 октября 2025 года
Преимущество заключается в том, что это небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в 1000 раз меньше. Но самое-то главное даже не в этом. Самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд.
Еще Путин — наверное, снова Трампу
о морском беспилотнике. 29 октября 2025 года
Вчера мы провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса — подводного безэкипажного изделия «Посейдон». Тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. Способов перехвата не существует.
Мы снова не знаем, как прошли испытания.
Фото на обложке: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA