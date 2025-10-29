«Способов перехвата не существует». Путин утверждает, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия 28 октября провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом он сообщил в ходе посещения центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает «Интерфакс».

«Вчера мы провели еще одно испытание еще одного перспективного комплекса — подводного безэкипажного изделия „Посейдон“. Тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени», — рассказал Путин.

Он назвал это «огромным успехом». По его словам, у «Посейдона» «минимальные размеры», а его мощность «значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности „Сармат“».

«Кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится. Способов перехвата не существует», — заявил Путин.

«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Беспилотник может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что «Посейдон» будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а его максимальная скорость хода составит 200 километров в час. Военно-морской флот России получит до 32 аппаратов «Посейдон», которые планируют разместить на четырех подлодках.

В марте 2018 года Владимир Путин впервые сообщил в послании Федеральному собранию, что в России разработаны подводные беспилотники, способные двигаться на большой глубине со скоростью, «кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей». Через год Минобороны РФ показало видео с испытаниями беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

В конце октября 2025 года пресс-служба Кремля распространила видео, на котором Путин обсуждает с военным командованием испытание ракеты «Буревестник». Запуск ракеты с ядерной силовой установкой, следует из записи, был проведен 21 октября. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов отчитался, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов.

Испытания «Буревестника» прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал заявления Путина об успешном испытании ракеты «неуместными». Президент США также заявил, что «они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на восемь тысяч миль».

Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative писал со ссылкой на данные американской разведки, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний «Буревестника», но только два из них оказались «частично успешными».