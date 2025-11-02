В порту Туапсе в результате атаки дронов Украины повреждены танкер и нефтеналивной терминал

Танкер и нефтеналивной терминал в порту Туапсе Краснодарского края получили повреждения в результате атаки беспилотников Украины в ночь на 2 ноября, сообщил краевой оперативный штаб.

По заявлению властей, на танкер упали обломки БПЛА. Повреждения получила палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар. Кроме того, повреждения получили строения и инфраструктура терминала, сообщили в оперативном штабе, не приведя подробностей.

Телеграм-канал Astra сообщил, что, судя по кадрам очевидцев, в морском порту Туапсе произошло как минимум три возгорания. Два из них возникли на глубоководном причальном комплексе ООО «РН-Морской терминал Туапсе», третий — на нефтеналивном причале в районе Южного мола.

В оперативном штабе Краснодарского края добавили, что помимо этого на железнодорожном вокзале в Туапсе выбило стекла. В результате атаки на Туапсе никто не пострадал. Кроме того, в поселке Сосновый под Туапсе обломки украинского беспилотника упали на жилой дом, в окнах выбило стекла, раненых нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские средства ПВО уничтожили и перехватили 164 украинских дрона, из них 39 — над акваторией Черного моря, 32 — над территорией Краснодарского края.