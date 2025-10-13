«Хотят ли они, чтобы „Томагавки“ летели в их сторону? Не думаю». Трамп заявил, что может использовать поставку дальнобойных ракет Украине для давления на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что может использовать поставку дальнобойных ракет «Томагавк» Украине, чтобы оказать давление на Россию и прекратить войну.

«Я мог бы сказать [Путину]: „Послушайте, если эта война не закончится, я могу отправить им „Томагавки““. России это не нужно. Думаю, уместно поднять этот вопрос», — заявил Трамп журналистам (здесь и далее цитаты по Axios).

«Хотят ли они, чтобы „Томагавки“ летели в их сторону? Не думаю», — сказал президент США, подчеркнув при этом, что передача этих ракет Украине было бы «новым шагом агрессии».

Все это, по словам Трампа, он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.

Власти США ранее сообщили, что рассматривают возможность предоставить Украине ракеты «Томагавк», дальность полета которых превышает 2400 километров.

В России назвали возможную поставку ракет «Томагавк» эскалацией конфликта. Владимир Путин говорил, что такие поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона.

Трамп и Зеленский 11 и 12 октября провели два телефонных разговора. Первый, по данным Axios, продолжался полчаса, второй — 40 минут. Президент Украины сообщал, что обсуждал с президентом США, в числе прочего, поставки ракет «Томагавк».