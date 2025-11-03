Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставки «Томагавков» Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что «на самом деле» не рассматривает возможность поставок ракет «Томагавк» Украине.

Отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, Трамп отметил, что его позиция может измениться, «но на данный момент — [ответ] нет».

Трамп впервые заявлял о возможности передачи «Томагавков» Украине в начале октября. Ожидалось, что он официально объявит об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября, однако этого не произошло. Тогда Трамп заявил, что они нужны самим США.

Телеканал CNN 31 октября сообщил со ссылкой на источники, что Пентагон считает, что у США достаточно «Томагавков», и их передача Украине не окажет негативного влияния на запасы самих Соединенных Штатов. По данным телеканала, такое заключение было сделано еще до встречи Трампа с Зеленским.

Кажется, Трамп близок к тому, чтобы все-таки поставить в Украину «Томагавки». Чем эти ракеты помогут ВСУ? Почему они вызывают такое раздражение в Кремле? И внесут ли «Томагавки» перелом в ход войны?

