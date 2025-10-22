The Wall Street Journal: США отменили ключевое ограничение на использование Украиной западных дальнобойных ракет

Администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, предоставленных западными союзниками, для ударов по территории России, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как отметила газета, 21 октября Вооруженные силы Украины использовали крылатую ракету Storm Shadow, поставленную Великобританией, чтобы нанести удар по химическому заводу в Брянске.

Американские официальные лица, по информации издания, ожидают, что Украина станет проводить больше атак с помощью ракет Storm Shadow. Соединенные Штаты могут ограничить их использование, поскольку эти ракеты используют американские данные о целях.

46-й президент США Джо Байден в конце своего президентского срока разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS для ударов по целям на территории России. Однако после того, как Дональд Трамп пришел к власти, процедуру применения этих ракет усложнили, и до недавнего времени США не одобряли атаки с применением дальнобойного западного оружия.

Как пишет The Wall Street Journal, недавно полномочия по утверждению таких атак передали европейскому командованию, сообщили два американских чиновника.