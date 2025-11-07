СБУ завела уголовное дело на Сергея Собянина за пособничество в войне

Служба безопасности Украины мэру Москвы Сергею Собянину в пособничестве в ведении агрессивной войны (часть 2 статьи 437 УК Украины, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет).

Как утверждает спецслужба, мэр Москвы использует собственный административный ресурс, чтобы способствовать войне России против Украины. По данным украинских следователей, с начала полномасштабного вторжения Собянин «мобилизовал» на фронт почти 90 тысяч жителей Москвы.

Также, отмечает следствие, чиновник помогает Минобороны РФ развертывать дополнительные места для мобилизованных и новых предприятий российского ВПК, а также привлекает подконтрольные ему коммунальные предприятия «Мосводоканал» и «Мосгаз» для обустройства фортификационных сооружений и укрепрайонов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

«Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства», — говорится в пресс-релизе СБУ.

