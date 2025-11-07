Еврокомиссия запретила выдавать мультивизы россиянам

Евросоюз ужесточает правила выдачи шенгенских виз гражданам России, объявила Еврокомиссия.

«С этого момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения потенциальных рисков безопасности», — говорится на сайте ведомства.

Согласно новым правилам, запрет на мультивизы касается только заявлений, поданных гражданами на территории России.

Многократные шенгенские визы сроком на один год продолжат выдавать близким родственникам граждан ЕС или россиян, которые легально проживают в Евросоюзе — в случае, если заявитель уже трижды получал шенгенскую визу за последние два года.

Кроме того, мультивизы сроком на девять месяцев смогут получить работники транспортной сферы (моряки, водители грузовиков и автобусов, железнодорожники) — если у них уже были две шенгенские визы за последние два года.

В Еврокомиссии также допустили, что в некоторых случаях из запрета могут быть сделаны индивидуальные исключения, например, для независимых журналистов и правозащитников.

Издание Politico 5 ноября сообщало, что Евросоюз собирается ужесточить визовые правила для граждан России, фактически прекратив выдачу многократных шенгенских виз в «большинстве случаев» и делая исключения только по гуманитарным причинам. На следующий день французское посольство в Москве назвало сообщения о таких планах «безосновательными» и заверило, что «политика Франции в этой области остается неизменной».