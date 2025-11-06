Франция пообещала не ограничивать выдачу мультивиз россиянам

Посольство Франции в Москве в беседе с РБК назвало «безосновательными» сообщения о том, что Евросоюз планирует отказать россиянам в получении многократных шенгенских виз.

«Политика Франции в этой области остается неизменной», — сказали в посольстве.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз собирается ужесточить визовые правила для граждан России, фактически прекратив выдачу многократных шенгенских виз в большинстве случаев. По данным издания, новые, более строгие правила примут и введут в действие на этой неделе.

В Еврокомиссии, комментируя возможные ограничения, заявили, что не могут запретить выдачу виз россиянам.

Франция наряду с такими странами, как Венгрия, Испания и Италия, чаще других стран Евросоюза выдает визы гражданам России.