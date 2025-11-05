Politico: Евросоюз в большинстве случаев прекратит выдавать россиянам многократные шенгенские визы

Евросоюз собирается ужесточить визовые правила для граждан России, фактически прекратив выдачу многократных шенгенских виз в большинстве случаев, сообщило 5 ноября издание Politico, ссылаясь на слова трех европейских чиновников.

В случае, если решение примут, россияне смогут получать только однократные шенгенские визы. Исключение будет сделано только по гуманитарным причинам или для людей, у которых также есть гражданство ЕС, отмечает издание.

Ожидается, что новые, более строгие правила, примут и введут в действие на этой неделе.

Эти меры планируют ввести из-за продолжающегося полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, отмечает Politico.

Власти Евросоюза после начала российско-украинской войны в 2022 году усложнили визовые правила для россиян и подняли цены на оформление виз. Некоторые страны ЕС, в том числе страны Балтии, полностью запретили или строго ограничили въезд россиян на свою территорию.

При этом, как указывает Politico, за выдачу виз продолжают отвечать национальные власти стран ЕС, поэтому Еврокомиссия может только усложнить процесс, но не может ввести полный запрет на въезд граждан РФ.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы, что больше, чем в 2023 году, но намного меньше, чем до войны, так, в 2019 году россияне получили более четырех миллионов виз. Чаще других визы россиянам выдают Венгрия, Франция, Испания и Италия.