В ЮАР расследуют вербовку жительниц страны на работу в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Там находится завод по сборке дронов «Шахед», куда уже обманом нанимали женщин из Азии и других стран Африки

Правительство ЮАР проводит расследование в отношении российских компаний, которые в рамках инициатив о сотрудничестве нанимают на работу жительниц африканской страны, сообщает Bloomberg. Источник агентства отметил, что намерения компаний проверяются из опасений, что женщин из ЮАР могут вербовать на завод по производству военных беспилотников.

Один из главных рекрутеров — особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане. В начале 2025 года Студенческая комиссия БРИКС, базирующаяся в ЮАР, опубликовала объявления о вакансиях в строительном и гостиничном секторах в «Алабуге» для женщин 18-22 лет. Местные блогеры стали рекламировать эту работу в инстаграме и тиктоке. А в мае южноафриканское отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о том, что найдет для «Алабуги» и домостроительной компании «Эталонстрой Урал» 5600 работников для найма в 2026 году.

В «Алабуге», помимо прочего, располагается производство ударных беспилотников «Шахед». Журналисты Associated Press сообщали в 2024 году, что для работы на военном заводе привлекают женщин из стран Африки и Азии с помощью онлайн-программы «Alabuga Start». При этом некоторые участницы программы только в Татарстане поняли, что будут работать именно на производстве дронов.

По данным Bloomberg, в апреле в поисках будущих сотрудников представители «Alabuga Start» приезжали в одно из учебных заведений Йоханнесбурга и раздавали там материалы с рекламой работы в России.

Официально в материалах «Alabuga Start» нет упоминаний о работе на военном заводе. При этом эксперты вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS) и Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной преступностью в своих отчетах также отмечали, что большинство участниц программы в итоге устраивались на завод по производству дронов.

«Правительство ЮАР активно расследует сообщения об иностранных программах, которые вербуют южноафриканцев под ложным предлогом, — сообщили Bloomberg в министерстве международных отношений и сотрудничества страны. — Власти ЮАР пока не обнаружили достоверных доказательств того, что предложения о работе в России не соответствуют заявленной цели. Однако правительство обратило внимание на предполагаемую вербовку молодежи компанией „Алабуга“».

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, южноафриканские чиновники могут вызвать российских дипломатов для объяснений.

Как отмечает Bloomberg, треть трудоспособного населения ЮАР не имеет работы, а безработица среди женщин моложе 34 лет достигает в стране более 48%. Поэтому для многих жителей ЮАР работа в России может быть привлекательной.

Представители «Alabuga Start» проводят рекрутинговые кампании и в других странах Африки, включая Буркина-Фасо, Эфиопию и Ботсвану. Правительство Лесото, где также проводятся кампании по привлечению молодежи на обучение и работу в Россию, предупреждало о возможных рисках подобных программ.

