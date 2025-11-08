«Станции в огне. Сейчас генерации ноль». Работа ТЭС компании «Центрэнерго» остановлена из-за российского удара по Украине

Украинская компания «Центрэнерго» вечером 8 ноября сообщила, что работа всех ее теплоэлектростанций остановлена из-за российских ударов. В распространенном компанией заявлении говорится, что по ее ТЭС был нанесен самый массированный удар с начала полномасштабной войны:

Беспрецедентное количество ракет и бесчисленное количество беспилотников — по несколько штук в минуту — были нацелены на те же самые теплоэлектростанции, которые мы восстановили после разрушительного нападения 2024 года.

«Станции в огне! Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!», — заявили в «Центрэнерго».

«Наши ТЭС — не военные объекты, — подчеркнули в энергокомпании. — Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди».

В «Центрэнерго» пообещали сделать все возможное для восстановления работы станций. «Мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, превозмогая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Потому что другого выбора нет. Украина несокрушима! Украинцев не сломать!», — говорится в заявлении компании.

«Центрэнерго» — единственная в Украине государственная энергогенерирующая компания. До начала полномасштабной войны у «Центрэнерго» было три электростанции: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Углегорская ТЭС в Донецкой области.

Углегорская ТЭС с в конце июля 2022 года была захвачена российскими войсками. На Змиевской ТЭС в результате российского удара марте 2024 года были разрушены все энергоблоки. Трипольская ТЭС, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях, была разрушена российскими ракетами и беспилотниками в апреле 2024 года.

Энергетическая инфраструктура Украины — постоянная цель российских ударов, но интенсивность атак выросла в последние несколько месяцев перед наступлением зимы.

