Война Тысяча триста шестьдесят первый день. Россия продолжает все чаще наносить удары по железным дорогам Украины. Беспилотники точечно атакуют поезда
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.
Украина
Россия с июля нынешнего года в три раза увеличила количество атак на железнодорожную инфраструктуру Украины, рассказал The Guardian украинский вице-премьер Алексей Кулеба. По его словам, с начала 2025-го Россия совершила 800 таких атак, которые повредили более трех тысяч железнодорожных объектов. Ущерб от российских ударов оценивается в один миллиард долларов.
Именно с помощью железнодорожной сети в Украине осуществляется более 63% грузоперевозок внутри страны, включая поставки зерна. Военная помощь также часто прибывает поездами. Кроме того, въезд и выезд из страны после начала полномасштабной войны осуществляется в том числе через железные дороги.
Председатель правления «Укрзалізниця» (государственная железнодорожная компания) Александр Перцовский отмечает, что рост ущерба от атак связан в том числе и с продвижением российских войск на фронте. По его словам, российские военные использует высокоточные беспилотники — и направляют их на локомотивы.
The Guardian напоминает, что в начале августа российские войска атаковали беспилотниками город Лозовая в Харьковской области. В результате атаки оказались повреждены вокзал и железнодорожное депо.
По мнению начальника станции Татьяны Ткаченко, Лозовая стала объектом нападения, поскольку в городе находится крупный транспортный узел, откуда можно отправиться в Днепр, Славянск, Полтаву и Харьков. Через станцию проходят как пассажирские, так и грузовые поезда, а также составы, в которых перевозят военную помощь и раненых с фронта.
Как рассказал руководитель железнодорожного участка в Лозовой Александр Подворчанский, наибольшая проблема — это повреждение поездов, а не путей.
Военный эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов ранее отмечал, что поезда особенно уязвимы для беспилотников, потому что они относительно медленные — и следуют по предсказуемым маршрутам. «Если россияне продолжат атаковать дизельные и электрические локомотивы, то очень скоро наступит время, когда пути все еще будут целы, но у нас не останется ничего, на чем можно было бы по ним ездить», — говорил он.
Война глазами читателей «Медузы»
Соня (Москва). Меня зовут Соня, или Сонечка, почти как «солнышко» на украинском — «сонечко». И последние три с лишним года я каждый день чувствую, что вот это «сонечко» закрыто тучами, как после извержения вулкана. Каждый день я читаю новости о том, что «освободили» какое-нибудь неизвестное село в Донецкой области, положив при этом сотни украинцев и россиян. Лес рубят — щепки летят, да? Тогда выходит, что нас рубят, как леса в Сибири, потому что щепок уже больше, чем живых деревьев. Миллионы уехавших из родного дома украинцев и россиян и сотни тысяч таких же россиян и украинцев, смотрящих мертвыми глазами или в доски гроба, или в украинский чернозем.
И каждый день я чувствую страх, вину, отчаяние и надежду. Страх за то, что на войне умрет мой друг. Вину за то, что я не смогла никак помешать этой войне, не подожгла военкомат, не отправила деньги ВСУ и не уехала из России. Отчаяние, потому что кажется, что моя страна совершила ужасное, и я, как гражданка этой страны, несу ответственность за бомбы по Харькову и Белгороду, а с моих налогов деньги идут на новые снаряды для артиллерии. Надежду, потому что я думаю, что когда-нибудь эта война закончится, потому что даже столетняя война закончилась. Надежду, потому что в темные времена лучик света заметен больше всего, и я могу быть этим лучиком света. Пусть только с близкими друзьями, с которыми я могу честно поговорить о войне и ее ужасах. Пусть только наедине с собой, потому что я не сдалась, я все еще здесь, и я все еще против этой войны.
Мой лучик света легко заглушить, и я сама часто хочу это сделать, потому что я не могу больше все это испытывать. Пусть меня простят все. Прости меня, Саша из Харькова. Прости меня, Даня из Старого Оскола.
Но я хочу светить дальше, потому что я хочу попросить прощения у этих людей лично, когда это все закончится и они вернутся домой. Потому что они обязательно вернутся, потому что в конце всегда все хорошо. Будьте лучиками света, кто бы это ни читал, если вы с Украины, если вы с России. Если мы все объединимся, то мы вместе сделаем огромный прожектор, которым развеем тьму.