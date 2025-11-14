Война Тысяча триста шестидесятый день. Россия нанесла массированный удар по Киеву. Разрушения во всех районах города. Погибли шесть человек
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.
Украина
Российские войска в ночь на 14 ноября нанесли массированный удар по Киеву, использовав, по данным украинских военных, ракеты «Кинжал», «Циркон», «Калибр», «Искандер-М», ударные дроны и дроны-имитаторы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ задействовали для удара около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические.
Разрушения — во всех районах города. Жилые дома были повреждены в Деснянском, Оболонском, Соломенском, Днепровском, Святошинском и Подольском районах. В Дарницком районе города произошел пожар на территории школы, в Голосеевском районе обломки упали на территории больницы. В Шевченковском районе возник пожар на открытой территории.
Пострадали не менее 35 человек, шесть человек погибли, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, добавив, что разбор завалов пока не завершен.
Из-за российской атаки в Киеве повреждены участки теплосетей. В Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно нет теплоснабжения части зданий, написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. Перебои с отоплением, сообщил он, есть и в Подольском районе.
Владимир Зеленский подчеркнул, что российский удар был намерено спланирован так, чтобы «как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре».
«Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать их санкциями», — заявил президент Украины. «Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить», — добавил он.
Президент Украины отметил, что обломки одной из атаковавших Киев ракет «Искандер» повредили здание посольства Азербайджана. Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту, сообщило азербайджанское издание Minval. Зеленский позднее написал в телеграм-канале, что поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Зеленского, Алиев «осудил этот удар и подчеркнул, что это не первый раз россияне целятся и в здание посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном».
Война глазами читателей «Медузы»
Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.
Внимание. В этом тексте есть мат.
Анонимная читательница (Россия). Мне больно. Меня раздражают люди, поддерживающие войну. Меня раздражает, что среди этих людей есть умные люди (казалось бы) — профессора, преподаватели, а также люди, которые не должны ее поддерживать априори, потому что были знакомы с этим ранее, с детства — наши бабушки и дедушки.
Каждый раз, когда от преподавателей слышу цитаты из российской пропаганды, мне хочется кричать, спорить с ними, доказывать их неправоту, бороться — но все это разбивается о тот факт, что до них не дойдет смысл сказанного мной. Возможно, никогда не дойдет. Это непробиваемо уверенные в собственной правоте люди, которые не хотят или не могут смотреть правде в лицо. Почему они поддерживают войну? Пропаганда? Отсутствие нейропластичности и критического мышления? У профессоров и, казалось бы, умных людей? А может, они умные и профессора только потому, что смогли выжить в этой системе, потому что живут по академическому учебнику и правилам, а сейчас этим учебником и сводом правил стал телевизор?
Меня раздражают аполитичные люди, я не понимаю, как ими можно быть до сих пор. С большинством сверстников невозможно разговаривать. Часто натыкаюсь на реакцию: «Ну а что такого? Это всегда есть и будет. Мне какая разница? Меня это не касается». Да в смысле, блять, не касается? Тоже думать разучились? Тоже причинно-следственные связи строить не умеем?
Полное ощущение, что всем все равно. Я не могу оценить соотношение адекватных и нелюдей, но мне кажется, что аполитичных больше. И это самое страшное, потому что это как мертвого иголкой тыкать.
На днях ехала в метро, и видела, как рядом мужчина читает «Медузу». Приятно осознавать, что мы не одни.