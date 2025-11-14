Война Тысяча триста шестидесятый день. Россия нанесла массированный удар по Киеву. Разрушения во всех районах города. Погибли шесть человек

Один из домов в Киеве, поврежденных в результате российского удара. 14 ноября 2025 года Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

Украина

Российские войска в ночь на 14 ноября нанесли массированный удар по Киеву, использовав, по данным украинских военных, ракеты «Кинжал», «Циркон», «Калибр», «Искандер-М», ударные дроны и дроны-имитаторы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ задействовали для удара около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические.

Разрушения — во всех районах города. Жилые дома были повреждены в Деснянском, Оболонском, Соломенском, Днепровском, Святошинском и Подольском районах. В Дарницком районе города произошел пожар на территории школы, в Голосеевском районе обломки упали на территории больницы. В Шевченковском районе возник пожар на открытой территории.

Украинская ПВО сбивает дрон над Киевом Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Следователь осматривает один из домов, поврежденных в результате российского удара Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели эвакуируют раненого жителя Киева Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters / Scanpix / LETA Жительницы Киева во дворе одного из жилых домов, поврежденных в результате российского удара Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Пострадали не менее 35 человек, шесть человек погибли, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, добавив, что разбор завалов пока не завершен.

Из-за российской атаки в Киеве повреждены участки теплосетей. В Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно нет теплоснабжения части зданий, написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. Перебои с отоплением, сообщил он, есть и в Подольском районе.

Владимир Зеленский подчеркнул, что российский удар был намерено спланирован так, чтобы «как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре».

«Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать их санкциями», — заявил президент Украины. «Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить», — добавил он.

Один из жилых домов, поврежденных в результате российского удара Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия российского удара по центральной части Киева Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Спасатели с телом погибшего, которое извлекли из-под обломков Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA Одна из станций киевского метро, где жители города укрываются от российских ударов Yan Dobronosov / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Украины отметил, что обломки одной из атаковавших Киев ракет «Искандер» повредили здание посольства Азербайджана. Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту, сообщило азербайджанское издание Minval. Зеленский позднее написал в телеграм-канале, что поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Зеленского, Алиев «осудил этот удар и подчеркнул, что это не первый раз россияне целятся и в здание посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Внимание. В этом тексте есть мат.

Анонимная читательница (Россия). Мне больно. Меня раздражают люди, поддерживающие войну. Меня раздражает, что среди этих людей есть умные люди (казалось бы) — профессора, преподаватели, а также люди, которые не должны ее поддерживать априори, потому что были знакомы с этим ранее, с детства — наши бабушки и дедушки.

Каждый раз, когда от преподавателей слышу цитаты из российской пропаганды, мне хочется кричать, спорить с ними, доказывать их неправоту, бороться — но все это разбивается о тот факт, что до них не дойдет смысл сказанного мной. Возможно, никогда не дойдет. Это непробиваемо уверенные в собственной правоте люди, которые не хотят или не могут смотреть правде в лицо. Почему они поддерживают войну? Пропаганда? Отсутствие нейропластичности и критического мышления? У профессоров и, казалось бы, умных людей? А может, они умные и профессора только потому, что смогли выжить в этой системе, потому что живут по академическому учебнику и правилам, а сейчас этим учебником и сводом правил стал телевизор?

Меня раздражают аполитичные люди, я не понимаю, как ими можно быть до сих пор. С большинством сверстников невозможно разговаривать. Часто натыкаюсь на реакцию: «Ну а что такого? Это всегда есть и будет. Мне какая разница? Меня это не касается». Да в смысле, блять, не касается? Тоже думать разучились? Тоже причинно-следственные связи строить не умеем?

Полное ощущение, что всем все равно. Я не могу оценить соотношение адекватных и нелюдей, но мне кажется, что аполитичных больше. И это самое страшное, потому что это как мертвого иголкой тыкать.

На днях ехала в метро, и видела, как рядом мужчина читает «Медузу». Приятно осознавать, что мы не одни.

