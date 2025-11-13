Война Тысяча триста пятьдесят девятый день. В Украине ждут «худшей зимы в истории»

Люди в «пункте несокрушимости» в Чернигове — это специальные палатки, где есть электричество, чтобы зарядить телефоны и погреться во время отключения света. 21 октября 2025 года Maksym Kishka / Frontliner / Getty Images

Украина

Грядущая зима в Украине будет одной из самых тяжелых за почти уже четыре года войны, пишут Politico и «Би-би-си». Журналисты поговорили с чиновниками украинского правительства и с жителями, которым ежедневно отключают свет.

Жительница Киева Оксана Зиньковская-Боярская рассказывает, что в ее доме электричество отключают ежедневно. Останавливается лифт (она живет на восьмом этаже), гаснет свет, а иногда перестают работать насосы, поддерживающие давление в системе центрального отопления. Ее двухлетняя дочь Катя играет при свечах.

Я не могу описать словами животный страх, когда несешь своего ребенка в укрытие во время взрывов. Я никогда не чувствовала ничего подобного в жизни и не желаю никому испытать это. Мысль о том, что ей может быть страшно из-за того, что нет света, — это ужасно.

Улицы Киева без света после российской атаки, 8 ноября 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

В Шосткинской центральной районной больнице готовят еду во время отключения света, 16 октября 2025 года Julia Demaree Nikhinson / AP / Scanpix / LETA

Неназванный высокопоставленный чиновник украинского правительства в разговоре с «Би-би-си» предполагает, что ближайшие месяцы будут очень тяжелыми. «Думаю, это будет худшая зима в нашей истории. Россия разрушит нашу энергетику, нашу инфраструктуру, наше отопление. Все государственные учреждения должны быть готовы к худшему сценарию», — говорит он. Уже сейчас украинцы сталкиваются с регулярными отключениями света продолжительностью до 16 часов в день.

По мнению гендиректора энергетической компании ДТЭК Максима Тимченко, Россия, судя по интенсивности атак за последние два месяца, «стремится к полному уничтожению энергетической системы Украины». Европейский дипломат в разговоре с «Би-би-си» предположил, что у стратегии России есть и другой аспект — помимо того, чтобы люди просто замерзали без отопления. «Речь также о том, чтобы утром они не могли купить хлеб в пекарне и не смогли пойти на работу, потому что на фабрике нет электричества», — говорит он.

Грядущую зиму называет «самой опасной» для Украины и издание Politico. По словам бывшего министра энергетики Ольги Буславец, которая в 2020 году временно исполняла обязанности министра энергетики, «уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих». При этом тяжести грядущей зимы, как пишет Politico, украинцам в этот раз вряд ли удастся преодолеть «одними героизмом и находчивостью» — отчасти потому, что судьба страны зависит не только от них.

Жители Чернигова в «пункте несокрушимости», где можно зарядить телефон и согреться, 21 октября 2025 года Maksym Kishka / Frontliner / Getty Images

Темные улицы Харькова, 8 ноября 2025 года Mykyta Kuznetsov / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Издание называет три вызова, с которыми столкнется Украина. Первый — это финансовый кризис: как пишет Politico, Киев рискует остаться без средств уже в феврале, если Бельгия продолжит блокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского Центробанка для финансирования Украины.

Второй проблемой издание считает ситуацию на поле боя, где ВСУ теряют Покровск, крупный город в Донецкой области. Третья проблема — Россия сменила тактику при ударах по энергетике, и ее атаки стали гораздо более массированными.

«Би-би-си» также называет в числе обстоятельств, которые в преддверии зимы могут подорвать моральный дух украинцев, коррупционный скандал вокруг компании «Энергоатом», соратника Зеленского Тимура Миндича и правительства Украины, два министра которого подали в отставку. В поле зрения, как пишет Politico, находится и коррупция в сфере оборонных закупок. По данным осведомленных источников издания, в ближайшее время в министерстве обороны Украины пройдут новые обыски в рамках расследования завышенных цен при заключении контрактов на закупки.

Однако при этом многие по-прежнему настроены оптимистично, отмечает «Би-би-си». По данным исследования Киевского международного института социологии, проведенного в октябре, 56% опрошенных украинцев заявили, что чувствуют оптимизм в отношении будущего страны — по сравнению с 43% в мае.

Директор Центра исследований энергетической отрасли Александр Харченко считает, что Украина находится в хорошей позиции, чтобы защитить энергетику от ударов России. «Мы лучше подготовлены, мы знаем, как действовать, мы не паникуем. Мы понимаем, что делать, если что-то будет повреждено. Это будет сложно, зима будет тяжелой, отключений будет много, но с этим можно справиться», — говорит он.

Собеседник «Би-би-си» в украинском правительстве, несмотря на свои мрачные прогнозы, тоже сохраняет уверенность, пишут журналисты. Он считает, что грядущая зима станет для России последней возможностью победить Украину. «И если мы продержимся до 1 апреля, мы выиграем войну», — говорит он.

Война глазами читателей «Медузы»

Евгения. Ключевой вывод трех с половиной лет войны: как много есть, оказывается, людей, которые готовы делать что-то реальное. Вначале я была совсем потеряна, не могла ни на чем сосредоточиться. Но потом встретила компанию, которая помогает уехавшим и оставшимся украинцам. Всем помогают: дрова закупают, одежду, еду, просто деньги собирают. Это очень помогает жить — когда участвуешь в чем-то реальном. Понимаешь, что на самом деле ты можешь многое изменить. Не остановить войну, к сожалению, но изменить конкретные вещи к лучшему. Для многих украинцев, жертв войны.

Нас, уехавших россиян, честно, мне не очень жалко, в основном. То есть некоторые действительно герои — кто уехал из-под ареста, через леса и так далее. Эти люди вызывают восхищение. Но в основном за границей встречаешь людей из Москвы и Питера. Все сдают какие-то квартиры, имеют либо богатых родителей, либо работу удаленную. Чего нас жалеть-то? И уж точно нельзя нас сравнивать с теми, кто, например, из Ирпеня бежал во время оккупации. Да и вообще эта мода — жалеть себя — сильно надоела за три с половиной года. Есть более важные дела, чем ныть все время.

