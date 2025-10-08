FT: Евросоюз оказывает давление на Бельгию, которая выступает против плана по использованию российских активов

ЕС усиливает давление на Бельгию, чтобы использовать замороженные российские активы для «репарационного кредита» Украине, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

В начале октября Reuters сообщал, что лидеры стран ЕС поддержали план Еврокомиссии по использованию российских активов, замороженных в депозитарии Euroclear (находится в юрисдикции Бельгии). В нем находятся российские активы на сумму около 190 миллиардов евро. План не предусматривает прямой экспроприации активов — вместо этого ЕС предоставит Украине кредит в размере 140 миллиардов евро под залог этих средств. Как уточнял канцлер Германии Фридрих Мерц, эти деньги пойдут на вооружение Украины.

Украина, согласно плану, должна будет погасить кредит после того, как война закончится и Россия согласится компенсировать причиненный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет деньги Euroclear, и Россия снова сможет их использовать.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в свою очередь заявил, что обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить юридические гарантии того, что все страны союза разделят возможные финансовые риски в случае потенциальных исков или других действий со стороны России — без этого Бельгия не согласна на изъятие денег. Позиция Брюсселя вызвала осуждение среди некоторых членов ЕС, особенно учитывая, что прибыль Euroclear облагалась бельгийским корпоративным налогом, отмечает FT.

«[Бельгия] три года твердила, что Euroclear — это бельгийская компания, и значит выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Страны ЕС утверждают, что положение Украины требует солидарности, и напоминают, что, например, Польша разместила у себя главный центр западного оружия для Украины, а Дания передала истребители F-16, не требуя, чтобы другие страны разделяли их риски.

«Мы считаем, что риски для Бельгии здесь довольно ограничены. Это не значит, что риска нет вообще, и это не значит, что мы не хотим вступать в очень серьезную дискуссию с Бельгией… Но эти риски, вероятно, управляемы», — сказал один из дипломатов.

С 2022 года правительство Бельгии собрало 3,6 миллиарда евро налогов на прибыль, полученную от замороженных российских активов. Как отмечает FT, несмотря на заявления Бельгии о том, что эти налоговые поступления полностью предназначены для поддержки Украины, не все деньги были переданы Киеву.

Кремль постоянно напоминает о незаконности изъятия замороженнх средств. По информации Bloomberg, власти России разрабатывают план на случай, если Евросоюз решит изъять замороженные за рубежом российские активы. В частности, российские власти могут национализировать и быстро распродать иностранные активы в рамках нового механизма приватизации.

Активы российского Центробанка в размере более 260 миллиардов евро заморожены в западных странах с 2022 года. Большая часть из них (около 190 миллиардов евро) находится в Бельгии, на счетах депозитария Euroclear.

Читайте также

Война Тысяча триста семнадцатый день. Большинство стран ЕС поддержали план по передаче замороженных российских активов Украине

Читайте также

Война Тысяча триста семнадцатый день. Большинство стран ЕС поддержали план по передаче замороженных российских активов Украине