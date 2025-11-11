Перейти к материалам
Министр юстиции Украины Герман Галущенко на открытии пятого энергоблока Хмельницкой АЭС. 11 апреля 2024 года
В Украине прошли обыски у соратника Зеленского Их провело антикоррупционное бюро, которое президент Украины пытался лишить независимости

Источник: Meduza
Energoatom / Global Images Ukraine / Getty Images

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у министра юстиции Германа Галущенко и у Тимура Миндича — соратника президента Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» и предполагаемого владельца оборонной компании Fire Point (поставщика боевых дронов и ракет для ВСУ). Миндич за несколько часов до обысков покинул страну.

В тот же день НАБУ обнародовало материалы расследования о коррупции в компании «Энергоатом» — операторе всех четырех действующих атомных электростанций Украины. По версии ведомства, Миндич был создателем и одним из главных бенефициаров масштабной схемы хищений. В основе расследования — многие часы записей прослушки разговоров участников схемы.

Тимур Миндич (слева)
«Радио Свобода» / YouTube

НАБУ утверждает, что в схеме участвовало очень много людей — от сотрудников министерства энергетики до работников отдельных служб «Энергоатома». Ее ключевыми участниками были советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов. Был с ней связан и Герман Галущенко, который до июня 2025 года занимал пост министра энергетики. НАБУ полагает, что он сохраняет влияние на отрасль через свою преемницу Светлану Гринчук и менеджеров, которых расставил на должности перед уходом.

Еще один фигурант — Сергей Пушкарь, член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). До недавнего времени он был исполнительным директором по правовым вопросам «Энергоатома», а на должность в НКРЭКУ был назначен с грубыми нарушениями: несмотря на худший результат на конкурсе, его «протянули» по указанию Миронюка.

Еще о Тимуре Миндиче

Как бывшее агентство по подбору актеров стало ведущим поставщиком дронов для ВСУ. И как оно может быть связано с другом Зеленского История украинской компании Fire Point

Миронюк раньше был помощником Андрея Деркача — бывшего президента «Энергоатома», пророссийского политика. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Деркач уехал в Россию, теперь он сенатор от Астраханской области. Лишен украинского гражданства указом президента Владимира Зеленского. Служба безопасности Украины считает, что Деркач, еще живя в Украине, входил в агентурную сеть ГРУ (российской военной разведки).

Фактически, как утверждает НАБУ, именно Миронюк и Басов контролировали закупки «Энергоатома».

Любая компания, которая хотела поставлять оборудование или услуги для «Энергоатома», должна была заплатить от 10% до 15% «отката». Отказ означал немедленную блокировку платежей и исключение из списка поставщиков. Внутри сети этот принцип называли «шлагбаумом»: хочешь пройти — делись.

В 2024 году одна из фирм поставила оборудование на 12 миллионов гривен, а уже через год, после того как попала под «крышу» организации, получила контрактов на 435 миллионов.

Финансовая часть схемы работала через целую сеть компаний и офшоров, получившую в материалах следствия название «прачечной». Ее офис находился в центре Киева. Здесь велась «черная бухгалтерия», хранилась наличность и осуществлялся учет всех транзакций.

Операционную часть, по данным следствия, возглавлял человек по прозвищу «Шугармен» — предположительно, один из братьев Цукерманов, Михаил или Александр, также связанных с Миндичем и «Кварталом 95». Они, как и Миндич, покинули Украину незадолго до обысков.

Главным бухгалтером «прачечной» был, по данным НАБУ, некий «Решик». Деньги выдавались наличными, переводились в криптовалюту, смешивались с другими потоками, а затем возвращались в оборот уже «чистыми». География транзакций охватывала Киев, Москву, Атланту, страны Африки и Северной Америки.

По данным НАБУ, только за год через эту структуру прошло около 100 миллионов долларов, из которых больше пяти миллионов были легализованы в интересах лично Миронюка. В феврале 2025 года Миронюк передал в «прачечную» 350 тысяч долларов, в марте — 840 тысяч долларов и 100 тысяч евро, а в апреле объем операций вырос до трех миллионов долларов.

Особое внимание следователи уделили тому, как эта коррупционная схема помешала созданию системы защиты украинских атомных электростанций, трансформаторных подстанций и прочих элементов энергетической инфраструктуры. Обсуждая контракт на строительство защитных сооружений для трансформаторных, участники схемы сетовали, что с трех миллиардов гривен получили слишком маленький «откат» — «90» (то ли тысяч долларов, то ли миллионов гривен).

Согласно НАБУ, только за год действия схемы через подконтрольные компании прошли десятки миллионов долларов. Всего выявлено около 100 миллионов, легализованных через зарубежные счета и офшоры.

После публикации материалов НАБУ президент Владимир Зеленский ограничился кратким заявлением: он поддерживает работу НАБУ и САП и ожидает, что расследование будет доведено до конца. Однако фамилии подозреваемых не прозвучали, и ни об одном увольнении или отстранении чиновников речи не было.

Ни один из фигурантов дела пока официально не стал подозреваемым, никто не отправлен под арест.

В украинских СМИ уже не раз высказывались предположения, что именно с расследованием против Миндича была связана попытка Зеленского подчинить себе украинские антикоррупционные органы летом 2025 года. Это решение вызвало массовые протесты — и Зеленский его вскоре отменил.

«Медуза»