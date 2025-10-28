Как бывшее агентство по подбору актеров стало ведущим поставщиком дронов для ВСУ. И как оно может быть связано с другом Зеленского История украинской компании Fire Point

Ракета «Фламинго» компании Fire Point, 18 августа 2025 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

В 2022 году, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, украинская компания Fire Point носила название Centrocast и была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства. Совладелец Fire Point Егор Скалыга также руководит компанией по поиску локаций для съемок AtPoint. Эта компания искала локации, в частности, для картины 2016 года «Восемь лучших свиданий», главную роль в которой сыграл Владимир Зеленский, пишет The New York Times.

В 2025 году Fire Point — один из крупнейших подрядчиков украинской армии. Компания производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». FP-1, официально представленный в мае 2025 года (хотя его начали применять раньше), используется для ударов по объектам российской нефтепереработки в отдаленных от фронта регионах. Ракета «Фламинго», о которой стало известно в августе 2025-го, пока не запущена в массовое производство. Но, как заявил Зеленский, по итогам испытаний она показала себя как «самая успешная» из украинских ракет.

Руководят Fire Point люди, которые до начала полномасштабной войны не имели отношения к беспилотникам. Кроме Егора Скалыги, это бизнесмен с техническим образованием Денис Штилерман (он главный конструктор Fire Point) и архитектор Ирина Терех, которая раньше занималась уличной мебелью (она технический директор). По словам Штилермана, после 2022 года он с друзьями начал помогать ВСУ с дронами — «и увидел, что на рынке нечего покупать». Так и появилась Fire Point.

В августе 2025-го, как говорила Ирина Терех, Fire Point выпускала до 100 дронов FP-1 в день и продавала их армии по 55 тысяч долларов. Бывший украинский чиновник, имевший доступ к оборонным контрактам, сказал Kyiv Independent, что среди украинских производителей дронов, получающих государственные средства (таких в стране больше 500), Fire Point, «без сомнения, является ведущей». Другой источник издания, знакомый с бизнесом Fire Point, сообщил, что в этом году компания рассчитывает заработать более миллиарда долларов по госконтрактам.

В прошлом году, судя по документам, с которыми ознакомилась Kyiv Independent, Fire Point продала FP-1 на 320 миллионов долларов — это чуть меньше трети всего годового бюджета Минобороны Украины на беспилотники.

Дрон FP-1 от Fire Point Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Kyiv Independent пишет, что сейчас FP-1 является «эффективным дроном для дальнобойных ударов», но в 2023-2024 годах это было не так. Два источника газеты заявили, что сперва Fire Point выпускала «едва работающие» беспилотники, но все равно получала преференции от властей.

Это может объясняться связью Fire Point с людьми из окружения Зеленского. По словам пяти источников Kyiv Independent, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении Fire Point из-за подозрений в том, что она завышала стоимость своих дронов, поставляемых ВСУ, или их количество. Кроме того, по словам трех источников, НАБУ предполагает, что конечным бенефициаром Fire Point является Тимур Миндич — совладелец студии «Квартал 95» и друг Зеленского.

«Слухи о том, что беспилотники [Fire Point] связаны с Миндичем, ходят довольно активно, и я убежден, что эта версия соответствует действительности», — сообщил Kyiv Independent источник в правительстве, знакомый с материалами расследования НАБУ. В самом бюро не ответили на вопросы о Миндиче.

Ирина Терех заявила Kyiv Independent, что руководит Fire Point вместе с Егором Скалыгой и Денисом Штилерманом — и что они сами финансировали проект, пока их беспилотники не начала закупать армия. По словам Штилермана, в 2024 году — после того, как продукция Fire Point успешно прошла тесты, организованные ВСУ и посольством США, которые и открыли ей доступ к госконтрактам — Миндич хотел стать акционером компании, но ему отказали.

Штилерман подтвердил, что НАБУ интересовалось Fire Point, но в рамках расследования не в отношении самой компании, а в отношении военных чиновников, «которые в сговоре с представителями компаний-поставщиков могли завысить закупочные цены на дроны». «В рамках этого проверяются семь компаний, среди которых есть и наша. Вещи совершенно разные, понимаете? Да, дело открыто, следственные действия ведутся, но никаких подозрений или обвинений нет. Они проводят проверку», — сказал Штилерман в интервью «Зеркалу недели». Он подчеркнул, что дроны Fire Point востребованы украинской армией, потому что они «самые дешевые в своем классе и самые эффективные».

В сентябре, вскоре после выхода статьи про Fire Point, главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко заявила об угрозах со стороны Егора Скалыги. По ее словам, он потребовал удалить статью, а когда редакция отказалась, пригрозил подать заявление в СБУ. «Потому что наш материал, по его оценке, „организован неизвестными заказчиками“ и „призван сорвать ракетную программу Украины“. Эту угрозу я считаю попыткой давления на редакцию <…> И учитывая, с кем может быть связана эта компания, и как эти связи могут повлиять на готовность СБУ начать такое расследование, я делаю эту угрозу публичной», — написала Руденко.

В октябре специалист по аэроразведке и конструктор дронов Юрий Касьянов назвал себя информатором НАБУ в отношении Fire Point. По его словам, он счел подозрительным то, что эта компания за пару лет стала главным поставщиком дронов для армии, а потом за девять месяцев разработала крылатую ракету. Касьянов также заявил, что из-за его критики в адрес Fire Point офис Зеленского распорядился расформировать его роту ударных беспилотников в составе Госпогранслужбы Украины, которая в мае 2023-го якобы атаковала Кремль.

По данным Kyiv Independent, НАБУ начало расследование в отношении Fire Point весной 2025 года. Спустя несколько месяцев Зеленский лишил бюро независимого статуса, подчинив его себе. Это вызвало протесты в Украине и недовольство зарубежных партнеров Киева. Украинский президент быстро сдал назад, но его репутация на Западе все равно оказалась подпорчена.

Официально Зеленский объяснил свою атаку на НАБУ «российским влиянием» внутри антикоррупционных органов. Но «Украинская правда» писала, что реальной причиной мог стать интерес бюро к людям из президентского окружения — в частности, к Миндичу, фамилия которого звучала «в контексте производства дронов». Собеседник «Украинской правды» в антикоррупционных органах утверждал, что НАБУ готовилось предъявить Миндичу . Сам бизнесмен уехал из Украины. Судя по открытым данным, сейчас у него нет статуса подозреваемого по каким-либо расследованиям НАБУ.