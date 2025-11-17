Глава самопровозглашенной ДНР заявил, что из-за атаки ВСУ без электричества остались 500 тысяч абонентов
Источник: Денис Пушилин
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил об ударе украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре, в результате которой была прервана подача электричества 500 тысячам абонентов.
Без электричества, сообщил Пушилин в своем телеграм-канале, в ночь на 17 ноября остались потребители в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой.
Аварийные бригады ликвидируют последствия удара. К утру 17 ноября, по его совам, электроснабжение в Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке восстановлено.