Глава самопровозглашенной ДНР заявил, что из-за атаки ВСУ без электричества остались 500 тысяч абонентов

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил об ударе украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре, в результате которой была прервана подача электричества 500 тысячам абонентов.

Без электричества, сообщил Пушилин в своем телеграм-канале, в ночь на 17 ноября остались потребители в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой.

Аварийные бригады ликвидируют последствия удара. К утру 17 ноября, по его совам, электроснабжение в Горловке, а также частично в Донецке и Макеевке восстановлено.

