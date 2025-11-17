Россия может начать войну с НАТО в 2029 году, а по мнению некоторых аналитиков — даже раньше, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вопрос остается спекулятивным. Военные эксперты и спецслужбы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы до такой степени, что будет способна нанести удар по одной из стран НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года. Теперь же появились те, кто считают, что это возможно уже с 2028 года, а отдельные военные историки говорят даже, что у нас было последнее мирное лето.

Писториус отметил, что ситуация с угрозами со стороны России в последние годы сильно изменилась, но «осознали это только в 2022 году» — довольно поздно, по его словам. «Теперь ясно: в Москве есть крупный противник, который действует максимально беспощадно и имперски. К этому мы должны быть готовы еще лучше», — добавил он.

По словам Писториуса, НАТО «не должен создавать впечатление», будто не сможет себя защитить, потому что «это не так». Он добавил, что у альянса есть значительный потенциал сдерживания — «обычный и ядерный», а у Германии — боеспособные вооруженные силы, но их «нужно оснастить еще лучше».

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Писториуса заявила, что «теперь нет сомнений в том, кто агрессор».

Угрозу нападения России на НАТО европейские страны рассматривают в последние годы на фоне российской агрессии в Украине. Служба внешней и военной разведки Дании в феврале 2025 года пришла к выводу, что Россия может представлять прямую военную угрозу странам НАТО примерно через пять лет после завершения или заморозки нынешней войны. Генсекретарь НАТО Марк Рютте говорил, что странам Евросоюза стоит пересмотреть некоторые свои расходы, чтобы тратить больше денег на оборону — иначе европейцам придется «идти на курсы русского языка или отправиться в Новую Зеландию». Владимир Путин во время своих публичных выступлений несколько раз говорил, что Россия не планирует нападать на НАТО.

