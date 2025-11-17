Под Варшавой повреждены железнодорожные пути. Премьер Польши не исключил диверсию

В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции.

Машинист поезда сообщил о неполадках недалеко от станции Мика в 7:39 утра 16 ноября. В полиции уточнили, что в поезде находились два пассажира и несколько членов бригады, никто не пострадал.

Фотографии повреждений были опубликованы в аккаунте, посвященном железнодорожному сообщению в Польше и созданном в августе 2025 года.

Расследователь Христо Грозев, запостивший эти же фото, называет повреждение «актом саботажа» и утверждает, что это путь, который ведет в Жешув — город недалеко от границы с Украиной. Там расположен аэропорт, через который проходит военная помощь Киеву. По словам Грозева, «это был дистанционный взрыв с помощью длинного электрического кабеля, ведущего к ближайшей парковке». Станция Мика, которая упоминается в сообщении полиции, действительно находится в направлении Жешува (он тоже расположен к югу от Варшавы), но идет ли речь об этой же ветке, неизвестно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поврежден участок железнодорожного полотна на линии —Варшава. «Я постоянно на связи с министром внутренних дел. Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии», — написал он.

Обновлено. Позже Туск написал, что «худшие подозрения подтвердились» и на путях «произошел акт саботажа». «Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно», — добавил он.

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств

