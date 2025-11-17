Под Варшавой повреждены железнодорожные пути. Премьер Польши не исключил диверсию
В районе города Жичин, расположенного примерно в 70 километрах к югу от Варшавы, обнаружено повреждение участка железнодорожного полотна, сообщили в польской полиции.
Машинист поезда сообщил о неполадках недалеко от станции Мика в 7:39 утра 16 ноября. В полиции уточнили, что в поезде находились два пассажира и несколько членов бригады, никто не пострадал.
Фотографии повреждений были опубликованы в аккаунте, посвященном железнодорожному сообщению в Польше и созданном в августе 2025 года.
Расследователь Христо Грозев, запостивший эти же фото, называет повреждение «актом саботажа» и утверждает, что это путь, который ведет в Жешув — город недалеко от границы с Украиной. Там расположен аэропорт, через который проходит военная помощь Киеву. По словам Грозева, «это был дистанционный взрыв с помощью длинного электрического кабеля, ведущего к ближайшей парковке». Станция Мика, которая упоминается в сообщении полиции, действительно находится в направлении Жешува (он тоже расположен к югу от Варшавы), но идет ли речь об этой же ветке, неизвестно.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поврежден участок железнодорожного полотна на линии Демблин—Варшава. «Я постоянно на связи с министром внутренних дел. Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии», — написал он.
Обновлено. Позже Туск написал, что «худшие подозрения подтвердились» и на путях «произошел акт саботажа». «Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно», — добавил он.