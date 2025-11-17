В январе-октябре 2025 года на российских энергетических объектах произошло 4189 случаев отключения электричества по разным причинам, подсчитала «Новая газета Европа». Это уже больше на треть, чем за весь прошлый год, отмечает издание.

В 467 случаях, по подсчетам газеты, причиной повреждений электросетей были атаки беспилотников. За весь прошлый год о таких случаях сообщалось 341 раз.

Чаще всего украинские дроны атакуют электросети Белгородской области. В сентябре там произошло 34 отключения света из-за аварий, в октябре повреждений от дронов было более 50. Отключения электричества из-за атак украинских дронах происходят и во многих других регионах России.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что украинские военные продолжат наносить удары по российской энергосистеме в ответ на атаки РФ на энергообъекты Украины. Российское ПВО, указывают они, не в силах защитить все энергообъекты — энергосистема страны слишком большая и разветвленная.

При этом значительная часть отключений электричества, отмечает издание, происходит без вмешательства извне. Состояние коммунальной инфраструктуры в российских регионах критическое, пишет «Новая газета Европа». По данным Минстроя, которые приводит газета, на 2024 год износ коммунальной инфраструктуры в регионах России составлял от 40 до 80%. Не менее трети сетей требуют срочной замены.

До 2030 года власти запланировали на модернизацию сферы ЖКХ 4,5 триллиона рублей, в основном за счет региональных бюджетов и средств организаций. Однако этой суммы хватит только на «первоочередные меры», говорила аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова. «Все деньги уходят на войну, — заявил изданию экономист Игорь Липсиц. — В прошлом году во многих регионах даже ремонта ЖКХ не было. Деньги ушли на выплаты контрактникам».

Липсиц также отметил, что из-за санкций в Россию оказались перекрыты поставки критически важного оборудования и технологий для энергетики. В связи с этим, сообщил он, предприятия вынуждены продлевать срок работы оборудования — но не потому, что оно в хорошем состоянии, а просто потому, что заменить его нельзя.

При этом сегодня потребление электроэнергии в России увеличивается с каждым годом, пишет «Новая газета Европа», нагрузка на энергосистему растет. Как отметил бывший депутат Госдумы Олег Шеин, часть аварий в энергосистеме связана с высоким уровнем энергопотребления, в том числе в связи с резким увеличением производства отдельными заводами в рамках военного заказа.

