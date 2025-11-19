МИД РФ: США не ведут с Россией официальных переговоров о завершении войны

США не обращались к России по официальным каналам по поводу каких-либо соглашений по Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на фоне появления в западных СМИ информации о готовящемся мирном соглашении и ведущихся в связи с этим переговорах.

Есть официальные каналы, о которых знают в Соединенных Штатах Америки, для решения соответствующих вопросов, их обсуждения, для переговорных процессов. Этими каналами и необходимо пользоваться. Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в министерстве иностранных дел не получали.

Захарова также выразила мнение, что СМИ, публикующие такую информацию «буквально, в принципе, наверное, и обязаны» рассказать, откуда именно ее получают.

Издание Axios 18 ноября со ссылкой на неназванных российских и американских чиновников написало, что администрация президента США Дональда Трампа работает над новым планом по прекращению российско-украинской войны и уже провела консультации с представителями России. При этом в материале издания был комментарий спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева, который заявил, что в этот раз «мы чувствуем, что российская позиция действительно услышана».

Позже издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома написало, что рамочное соглашение о прекращении войны может быть согласовано всеми сторонами к концу ноября — а, возможно, «уже на этой неделе». О том, что переговоры «интенсифицировались» также сообщил источник CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября заявлял, что Киев готовит «активизацию переговоров» о завершении войны. С этой целью он прилетел в Турцию, где 19 ноября встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и президентом этой страны Реджепом Эрдоганом. Представителей России в Турции не было, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва «будет открыта для разговора» по итогам этих встреч.

