«Это ползучая капитуляция» США разработали новый план мира. Похоже, он не нравится вообще никому. Как его комментируют в Украине, России и на Западе

19 ноября сразу несколько западных СМИ раскрыли детали нового мирного плана по Украине, над которым непублично работали люди из команд Владимира Путина и Дональда Трампа (не пригласив к переговорам ни саму Украину, ни Евросоюз). Документ, состоящий из 28 пунктов, во многом повторяет максималистские требования Кремля. Похоже, его не считают реалистичным ни в Украине, ни на Западе, ни — что парадоксально — даже в самой России. «Медуза» собрала реакции на этот мирный план.

Этот материал будет обновляться.

Украина

Владимир Зеленский, президент Украины

«Мы в Украине поддерживаем лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы закончить эту войну. <…> Но для остановки кровопролития и длительного мира главное, чтобы мы работали в координации со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго».

Источники Financial Times

«Чиновники в Киеве, знакомые с планом, заявили, что он в значительной степени совпадает с максималистскими требованиями Кремля и в таком виде совершенно неприемлем для Украины. Однако один из источников настроен менее пессимистично и говорит, что „американцы настаивают, чтобы Москва четко сформулировала свои ожидания, чтобы… начать переговоры“».

Илья Пономаренко, украинский журналист

«О да, вознаградить милитаристскую диктатуру за агрессивную войну в Европе, полностью удовлетворить ее максималистские требования, а затем выкрутить руки жертве, принудив ее к полной капитуляции. Жертве, которую не смогли победить на поле боя. <…> Абсолютно реалистичные и серьезные идеи для достижения „прочного мира“, в этом нет никаких сомнений».

Роман Шеремета, украинский экономист

«Соглашение, заключенное по Украине, а не с Украиной, рискует стать новым . Для Европы это проверка того, имеет ли еще хоть какое-то значение порядок, основанный на правилах. Для США — проверка на надежность: будут ли они стремиться к миру с участием Украины или к миру вокруг Украины?»

Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины

«[Я знаю] от своих источников в США, что это практически то же самое, что Путин и Трамп обсуждали на Аляске. Все то, что сейчас подается как вроде бы новый мирный план, не имеет ничего общего с миром. Это план ползучей капитуляции Украины. И все тезисы в нем полностью повторяют позицию Путина, высказанную почти четыре года назад».

Россия

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

«У нас нет никаких новаций к тому, что было в Анкоридже. Нам нечего сказать. Мы видим, читаем сообщения СМИ — и нам нечего добавить нового».

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

«Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств».

Источники Financial Times

«Это не план, а смесь реальных, практических предложений с благими намерениями, — сказал один из осведомленных собеседников в России. — Часть из этого абсолютно неприемлема для украинцев».

Александр Коц, российский военкор

«Соглашение якобы предусматривает сдачу Украиной Донбасса в аренду России. <…> Видимо, это имеет в виду [госсекретарь США Марко] Рубио, говоря о болезненных компромиссах с обеих сторон. По сути, нам предлагают поступиться частью своего суверенитета. По Конституции, весь Донбасс — территория Российской Федерации. С чего вдруг мы должны кому-то платить за пользование его недрами. Нам его еще восстанавливать за свой счет. Что дальше нам предложат взять в аренду? Курилы? Калининград? Арктику?»

Европа

Кая Каллас, глава дипломатии Евросоюза

«Чтобы любой план сработал, нужна поддержка украинцев и европейцев. Кроме того, мы должны понимать, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва. Мы не слышали ни о каких уступках со стороны России. Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы уже давно согласиться на безоговорочное прекращение огня».

Йоханн Вадефуль, министр иностранных дел Германии

«Нас об этом [мирном плане]не информировали. Все международные партнеры [Украины] продолжают прилагать усилия, чтобы усадить президента Путина за стол переговоров».

Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии

«Судя по всему, их [условия мирного плана] писали в Москве. Они полностью игнорируют принципы Устава ООН, [легализуя вооруженную агрессию]».

Майкл Вайс, американский журналист

«Западноевропейский дипломатический источник [заявил мне]: „В дипломатических кругах существует понимание того, что план был подготовлен Виткоффом, чтобы сделать Украину более сговорчивой в ​​будущем. Запрашивайте нелепую цену, чтобы [ваше] следующее предложение выглядело более реалистичным. Классический пример нью-йоркской сделки с недвижимостью“».

США

Марко Рубио, госсекретарь США

«Завершение такой сложной и смертоносной войны, как война в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать возможные идеи по прекращению этой войны».

Линдси Грэм, конгрессмен-республиканец, соратник Трампа

«Я не знаю, что это за план из 28 пунктов. Я рад, что мы разрабатываем план. <…> [Но] ни один план не сработает, если Путин и его союзники не поверят, что мы серьезно настроены на дальнейшую военную помощь, на увеличение способности Украины наносить России военный ущерб и на усиление экономического давления для тех, кто подпитывает военную машину Путина».

Дон Бейкон, конгрессмен-республиканец, отставной генерал ВВС США

«Я совершенно не согласен с тем, что администрация ведет переговоры с русскими, а не с украинцами, и хочет потребовать от украинцев принять соглашение как „свершившийся факт“. <…> Это похоже на ».