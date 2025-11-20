Зеленский согласился работать над мирным планом США. По данным Axios, Киев и Вашингтон договорились как можно скорее подписать соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, что готов работать с Вашингтоном над новым мирным планом, который разработали США, сообщает Axios. Сам Зеленский заявил, что команды Украины и США «будут работать над пунктами плана по окончанию войны».

По данным Axios, Дрисколл представил Зеленскому копию плана в ходе переговоров, которые прошли в Киеве 20 ноября. Ранее об этом также сообщал офис президента Украины.

Зеленский и Дрисколл в ходе встречи также договорились об «агрессивном дедлайне подписания» соглашения, утверждает источник Axios среди американских чиновников.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Зеленский не был готов обсуждать план, разработанный США в рамках консультаций с российскими официальными лицами. Из-за этого, по одной из версий, сорвалась его встреча в Турции с архитектором этого плана — спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

По словам украинского чиновника, во время встречи с Дрисколлом Зеленский занял более примирительную позицию. «Решение заключается в том, чтобы попытаться совместно работать над этим, чтобы сделать мир возможным», — сказал собеседник Axios.

В свою очередь, администрация Трампа 19-20 ноября пыталась заверить Украину и европейских союзников в том, что предложенный план — это еще не окончательный документ и их позиции будут учтены, рассказал источник издания со стороны США.

Представитель Армии США Дэйв Батлер сообщил, что Зеленский и Дрисколл договорились, что для начала будет заключено соглашение между США и Украиной — комплексный план прекращения войны. По его словам, стороны договорились об «агрессивных сроках подписания» соглашения.

Новый мирный план по Украине, который «тихо» разрабатывали в команде Трампа, по данным источников американских СМИ, предлагает Киеву, среди прочего, фактически сдать Донбасс и сократить численность ВСУ в два раза. Ранее Киев отклонял такие предложения, поступавшие от Москвы в виде ультиматумов.

При разработке плана США проводили консультации с представителями России. Европейских чиновников к созданию плана не привлекали, как и, по одной из версий, украинскую сторону. Axios утверждает, что Украину привлекли только после продолжительных переговоров между представителями США и РФ.