Зеленский встретился с американскими генералами в Киеве. Они официально представили ему мирный план США

Обновлено. Офис президента Украины подтвердил, что на встрече генералы официально представили Зеленскому мирный план США. Президент Украины в ближайшее время планирует обсудить его с Дональдом Трампом.

Президент Украины встретился в Киеве с делегацией высокопоставленных американских военных под руководством министра армии США Дэна Дрисколла, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Начавшаяся встреча, как сообщается, вскоре должна перейти в расширенный формат. В частности, в ней будет принимать участие глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее издание сообщало, что на встрече американские генералы будут пытаться «оказывать давление» на Зеленского, чтобы тот одобрил рамочный мирный план США.

Некоторые детали мирного плана США попали в прессу 19 ноября. Они во многом повторяют условия России: в частности, от Украины требуется передать РФ весь Донбасс (за некую «арендную плату»), сократить армию и придать русскому языку официальный статус в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Россия, в свою очередь, будет обязана юридически гарантировать ненападение на Украину или страны Европы в будущем.

Официально ни в США, ни в России, ни в Украине не комментировали ни содержание плана, ни сам факт его наличия.