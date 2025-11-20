Последствия атаки российских дронов. Сумы, 14 ноября 2025 года Francisco Richart Barbeira / NurPhoto / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Вчера вечером сразу несколько международных СМИ со ссылкой на источники опубликовали детали нового мирного плана по завершению российско-украинской войны, который разработали США. Полностью этот план никем из них не был опубликован, известно лишь, что он содержит 28 пунктов. Вот ключевые из них, упоминавшиеся в различных изданиях:

Украина должна вывести войска из Донецкой области и отдать ее под контроль России. Донецкая и Луганская области будут объявлены демилитаризованной зоной. Там не будет российских войск. За контроль над Донбассом Россия будет платить «арендную плату» Украине (что это значит, не очень понятно).

Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях будет заморожена. В перспективе по итогам переговоров РФ должна вернуть Украине какую-то часть захваченных территорий в этих областях (какую именно — снова неясно).

США официально признают суверенитет России над Донбассом и Крымом. От Украины этого не требуется.

Численность ВСУ будет сокращена — по разным данным, в два или в два с половиной раза. Размещение иностранных войск в Украине будет запрещено.

Украина должна будет признать официальный статус русского языка и разрешить деятельность РПЦ.

Россия должна взять на себя юридические обязательства больше не нападать на Украину и другие страны Европы.

США предоставят Украине гарантии безопасности на случай новой военной агрессии (какие именно гарантии — опять же непонятно).

Разработку плана курировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, находившийся в контакте с представителем РФ Кириллом Дмитриевым — Украина и страны Европы в обсуждении плана не участвовали. Помимо Уиткоффа, как позже сообщил NBC, в разработке плана участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Сам Трамп, по данным телеканала, уже одобрил план.

Издание Politico написало, что план начали готовить в конце октября, когда Уиткофф встретился с Дмитриевым в Майами. Официальные лица в Европе и Украине «были ошеломлены», узнав про существование плана. Как отмечает издание, это стало особенно болезненным, так как, по их мнению, Трамп «наконец-то начал осознавать неискренность Путина в достижении урегулирования».

Многие аспекты плана пока остаются неясными даже для американских чиновников, пишет Politico: в частности, пока непонятно, будет ли в нем как-то упомянуто НАТО, и если да, то как. Один из источников издания также отметил, что план был составлен без необходимой межведомственной координации и ряд высокопоставленных лиц в Белом дома и Госдепартаменте не знали о его обсуждении.

В Украине официально план не комментировали. Президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером, когда публикации с деталями плана только начали появляться в СМИ, опубликовал пост по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в котором отметил, что Киев «с самого начала года» поддерживает «решительные шаги» Трампа по завершению войны. «Главное для остановки кровопролития и продолжительного мира — чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир», — написал он.

Зеленский, вернувшийся из Турции, сегодня встретился в Киеве с американскими генералами во главе с министром сухопутных войск США Дэном Дрисколом. Об итогах встречи не сообщалось, ранее «РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщало, что основной темой разговора будет «давление на Зеленского», чтобы он в целом принял американский план.

Россия на официальном уровне также пока отказывается от предметных комментариев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что «не может добавить чего-то нового». Он также заявил, что сейчас между США и РФ не ведутся консультации по вопросу мирного урегулирования. «Контакты, безусловно, есть. Но процесса, который можно было бы назвать консультациями нет, он не ведется», — сказал он. Представитель МИД РФ Мария Захарова вчера также говорила, что по официальным каналам переговоров с США Россия сейчас не ведет.

В Евросоюзе официальные лица выступили со сдержанной критикой плана. «Чтобы любой план сработал, нужна поддержка украинцев и европейцев. Кроме того, мы должны понимать, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва. Мы не слышали ни о каких уступках со стороны России. Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы уже давно согласиться на безоговорочное прекращение огня», — сказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Андрей (Дрезден, ранее — Украина). Я голосовал искренне за Зеленского в 2019 году, после сериала «Слуга народа». Он очень харизматичный человек, и мне казалось, что он не врет, и что мое будущее можно связать с Украиной. Потом, после начала полномасштабного вторжения, я был за него двумя руками, потому что он не сбежал, всегда был на связи, говорил правильные вещи.

Мое отношение к Зеленскому изменилось, когда я увидел старую нарезку с Гордоном, где Володимир Александрович говорит, что готов хоть с чертом вести переговоры. А за два дня до этого он в [информационном] марафоне сказал, что никогда не будет вести переговоры с . Нестыковка. Ну и я начал понимать, что эти люди не про мир, а про свои карманы и про карманы друзей. Тогда я решил уехать и связать свою жизнь с Европой.

То, что у нас воруют, — это не новость ни для кого. Но всегда хочется верить, что когда людей ловят за руку, все должно измениться. Я прямо сейчас вижу, что ничего не изменилось и не изменится никогда. Потому что Украина стала такой страной, где можно заработать только грязные деньги, обмануть, украсть. И стала она такой страной давно, просто изнутри этого не видно.

Сегодня [российская армия] ударила по дому в Тернополе. А я смотрю новости, где Зеленский жмет руку Умерову в Стамбуле. Почему в такой важный момент он там, а не в Украине? Потому что деньги.

