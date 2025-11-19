Тернополь Российская атака на город в западной Украине. Убиты 25 человек, в том числе трое детей. Фотографии

Армия России в ночь на 19 ноября нанесла по Украине комбинированный удар с использованием 48 ракет и более 470 дронов. Под атаку попали в том числе западные области страны. Наибольшие разрушения пришлись на Тернополь, где в результате атаки серьезно пострадали два многоэтажных дома — в одном оказались практически полностью разрушены несколько верхних этажей, в другом произошел сильный пожар, охвативший десятки квартир с первых по последние этажи. По данным ГСЧС Украины, погибли 25 человек, в том числе трое детей. Еще 73 человека, в том числе 15 детей, получили ранения.

Rostyslav Kovalchuk / AP / Scanpix / LETA

Rostyslav Kovalchuk / AP / Scanpix / LETA

Vlad Kravchuk / AP / Scanpix / LETA

Rostyslav Kovalchuk / AP / Scanpix / LETA

Andriy Bodak / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Vlad Kravchuk / AP / Scanpix / LETA

Rostyslav Kovalchuk / AP / Scanpix / LETA

Vlad Kravchuk / AP / Scanpix / LETA

Российская ракета разрушила жилой дом в Тернополе. Похоже, ее не сбила ПВО — и она попала прямо по многоэтажке Коротко о том, что мы узнали из видео ракетного удара

