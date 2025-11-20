NBC: Трамп одобрил новый план прекращения войны. Украина в работе над ним не участвовала

Президент США Дональд Трамп одобрил новый план прекращения войны РФ с Украиной, состоящий из 28 пунктов и разработанный Белым домом в консультациях с российским представителем Кириллом Дмитриевым, пишет NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По словам собеседника NBC News, в разработке плана участвовали, помимо спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

«План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, что Украина хочет и что ей нужно, чтобы мир был устойчивым», — сказал источник NBC News. Детали плана он изложить отказался.

По данным источника, близкого к украинскому правительству и европейского чиновника, Украина не участвовала в работе над планом. По их словам, Киеву сообщили только «общие очертания» плана, но не проинформировали подробно и не просили внести предложения.

Украинские чиновники считают, что появление нового плана не случайно совпало с коррупционным скандалом, развернувшимся вокруг энергетической компании «Энергоатом», заявил источник NBC News, близкий к украинскому правительству. Они рассматривают это как попытку Кремля воспользоваться возможным ослаблением украинского руководства, добавил он.

Накануне о новом плане прекращения войны в Украине из 28 пунктов первым написал Axios. По его данным, подготовкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который подробно обсуждал его со специальным представителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Позже появилась информация о деталях — по данным источников американских СМИ, план предлагает Украине фактически сдать Донбасс, сократить численность ВСУ в два раза, отказаться от некоторых видов оружия и признать русский официальным государственным языком в стране.

Вместе с этим Трамп отправил в Украину делегацию, которую возглавляет министр армии США Дэниел Дрисколл. Он должен встретиться с украинскими чиновниками с двумя целями — обсудить военную стратегию и технологии и помочь возродить мирный процесс. По словам представителя министерства обороны США, как пишет NBC News, Дрисколл был проинформирован о плане из 28 пунктов, но это не главная тема его встреч в Киеве.

Читайте также

Киеву предложили сдать Донбасс и сократить армию вдвое в обмен на гарантии безопасности для Украины и Европы Что известно о новом мирном плане США

Читайте также

Киеву предложили сдать Донбасс и сократить армию вдвое в обмен на гарантии безопасности для Украины и Европы Что известно о новом мирном плане США