Война Тысяча триста шестьдесят пятый день. В Тернополе погибли 25 человек. В результате российской атаки разрушены две многоэтажки

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Уже больше недели в Украине продолжается коррупционный скандал, главным фигурантом которого стал Тимур Миндич — совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Критикуют и самого президента, который хотел ограничить полномочия антикоррупционных органов (но потом отменил свое решение). В последние месяцы о недоверии ему заявляют около трети украинцев. Как изменилось лично ваше отношение к Зеленскому с начала войны? В чем вы его поддерживаете, а в чем нет? Мы просим ответить всех наших читателей — и в первую очередь, украинских. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Российские военные сегодня ночью совершили массированную атаку на несколько регионов Украины, в том числе на западе страны. По данным ВСУ, были задействованы 48 ракет и более 470 дронов.

В Минэнерго Украины заявили, что одной из целей атак была энергетическая инфраструктура. В ряде областей, в основном западных, были введены аварийные отключения электроэнергии.

Наибольшие разрушения пришлись на Тернополь, где ракеты и беспилотники попали в два многоэтажных жилых дома. В ГСЧС сообщили, что одно из зданий получило сильные разрушения, а в другом начался пожар.

В общей сложности, по данным ГСЧС, в Тернополе погибли 25 человек, в том числе трое детей. Еще 73 человека, среди которых 15 детей, получили ранения. Сотрудники экстренных служб при разборе завалов спасли более 40 человек.

Еще один удар российские войска нанесли по Харькову. В результате атак дронов были повреждены не менее 10 многоквартирных домов, а также супермаркет, магазин, школа и другие здания. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пострадали 46 человек.

Минобороны РФ заявило, что удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам» в России и что его целью были предприятия ВПК и склады беспилотников в западных областях Украины.

Россия

Украинские военные вчера нанесли удар американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS по Воронежу.

Генштаб ВСУ заявил, что целью атаки стали «военные объекты на территории России», не приведя никаких подробностей. Это первый случай с начала войны, когда в Киеве официально подтвердили удар ATACMS по международно признанной территории РФ.

Минобороны России сегодня утром подтвердило факт удара. По данным российского ведомства, ВСУ запустили четыре ракеты — и все они были сбиты с помощью системы С-400 и комплекса «Панцирь». Российское военное ведомство заявило, что при падении обломков повреждения получили Воронежский областной геронтологический центр, детский дом и частное строение. В результате никто не пострадал.

Что в действительности было целью атаки и была ли она успешной, неясно. СМИ обращали внимание, что в Воронеже располагается авиабаза «Балтимор», на которой размещен 47-й бомбардировочный авиаполк. Его бомбардировщики Су-34 активно задействуются для ударов по Украине.

США поставляют Украине ракеты ATACMS с 2023 года. При этом Вашингтон, опасаясь эскалации, запретил наносить удары этими ракетами по международно признанной территории России. Осенью 2024 года на фоне боевых действий в Курской области запрет был частично снят: США разрешили использовать ракеты «для атаки определенных целей в случае неотложной необходимости». В течение следующих нескольких месяцев Минобороны РФ несколько раз сообщало об украинских ударах ракетами ATACMS по Курской, Ростовской и Брянской областям. В ВСУ официально не подтверждали, хотя и не опровергали это.

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который объявил своим приоритетом мирные переговоры, на такие удары был снова наложен фактический запрет: как позже узнали СМИ, на каждую атаку требовалось получать разрешение от руководства Пентагона, и такие разрешения не выдавались. В октябре The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что ограничения снова сняты, официально это не подтверждалось.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Влад (Канада, до 2023 года — Украина). Я не голосовал за Зеленского и до войны особо ему не симпатизировал. Но когда началась война, я был приятно удивлен. Помню, как паниковал в первые дни, не мог успокоиться от потока страшных новостей, воздушных тревог и страха за свою жизнь, не знал, что делать, куда бежать. А когда увидел его видеообращение «мы все тут» из правительственного квартала в Киеве, стало спокойнее. В нем ощущался стержень, который был так нужен стране.

Потом где-то год я поддерживал общественный консенсус не критиковать власть, веря, что Зеленский и его команда делают все возможное, чтобы война поскорее закончилась. Но в какой-то момент игнорировать происходящее стало невозможно. Разрыв между реальностью и медиа во главе с телемарафоном достиг такой величины, что я переживал, не сошел ли я с ума. Вокруг бусификация, беззаконие, бытовая коррупция, провалы на фронте, упаднические настроения у людей, а во всех медиа — все прекрасно, вот-вот Евросоюз, вот-вот победа. Стало очевидно, что мы дожили до «темников» и это организовано из офиса президента.

Вишенкой на торте стало игнорирование Конституции, когда прямую норму о выборах президента перечеркнули законом, без решения Конституционного суда. Видел даже комментарии «экспертов», что авторы конституции «забыли» запретить выборы президента, как это сделано с парламентом. Понял, что власть уже никто не собирается передавать, война навсегда и нужно уезжать.

Сейчас я абсолютно не удивлен тем, что всплыло. Думаю, это только вершина айсберга. Однако никаких иллюзий, что будут какие-то реальные изменения, у меня нет. Только интересно, ограничатся ли все новыми перестановками марионеточных чиновников, либо же и окончательно разгонят и пересажают.

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста шестьдесят четвертый день. Зеленский отправится в Турцию, чтобы «активизировать» переговоры о завершении войны

