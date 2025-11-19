Минобороны РФ подтвердило, что Украина ударила по Воронежу ракетами ATACMS

Минобороны России заявило, что днем 18 ноября Вооруженные силы Украины «предприняли попытку» удара по Воронежу с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. По данным ведомства, ВСУ запустили четыре ракеты.

В Минобороны утверждают, что все четыре ракеты были сбиты с помощью системы С-400 и комплекса «Панцирь». В результате падения обломков ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома, а также частный дом.

«Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», — заявили в ведомстве.

Минобороны также утверждает, что российские войска установили место пуска ракет ATACMS в Харьковской области, две пусковые установки MLRS были обнаружены в районе населенного пункта Волосская Балаклея. По ним, как утверждается, был нанесен ракетный удар, «в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены».

В сообщении Минобороны утверждается, что Украина наносила удар ракетами ATACMS по гражданским объектам.

Вечером 18 ноября Генштаб ВСУ объявил, что украинские военные применили американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для ударов по России. Целью атаки, согласно сообщению Генштаба, стали неназванные военные объекты на территории России. После заявления Генштаба в украинских СМИ и телеграм-каналах появились предположения, что Украина могла использовать ракеты ATACMS для удара по Воронежу.

В Воронеже располагается авиабаза «Балтимор». На ней размещен 47-й бомбардировочный авиаполк, который активно задействует бомбардировщики Су-34 для ударов по Украине.

