Украина заявила, что ударила ракетами ATACMS по военным объектам на территории России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утверждает, что украинские военные применили американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для ударов по России.

Целью атаки, согласно сообщению Генштаба, стали неназванные «военные объекты на территории России».

«Это знаковое событие, которое подчеркивает непоколебимую приверженность Украины своему суверенитету», — заявили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные добавили, что продолжат применять «дальнобойные средства поражения, в частности такие как АTACMS».

После заявления Генштаба в украинских СМИ и телеграм-каналах (1, 2) появились предположения, что Украина могла использовать ракеты ATACMS для удара по Воронежу.

Известно, что в Воронеже располагается авиабаза «Балтимор». На ней размещен 47-й бомбардировочный авиаполк, который активно задействует бомбардировщики Су-34 для ударов по Украине.

В Минобороны РФ не комментировали заявление Генштаба ВСУ.

Власти США в конце весны 2025 года заблокировали удары ВСУ по территории России с применением западного дальнобойного оружия, сообщала в августе газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Они утверждали, что войска Украины по меньшей мере один раз пытались использовать ATACMS против цели в России, но получили отказ.

Генштаб ВСУ заявил в октябре, что украинские военные ударили франко-британскими ракетами Storm Shadow по Брянскому химическому заводу. Для применения таких ракет также нужно одобрение США, поскольку при их наведении на цель используют данные американской разведки, а в самих Storm Shadow есть американские компоненты, сообщал The Wall Street Journal.

