Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после публикации Axios о новом плане прекращения войны в Украине написал в соцсети X, что журналист издания, вероятно, «получил это» от К. — а затем быстро удалил свой твит.

Одним из первых твит Уиткоффа заметил журналист Майкл Вайс, а затем The Daily Beast. Уиткофф своим твитом отвечал на публикацию журналиста Axios Барака Равида, в котором тот делился материалом о новом плане прекращения войны. «Должно быть, он получил это от К», — написал Уиткофф. Западные журналисты предполагают, что К — это Кирилл Дмитриев.

Материал, о котором идет речь, Axios опубликовал накануне, 19 ноября. В нем говорилось, что план прекращения войны состоит из 28 пунктов, а его подготовкой руководит Уиткофф, который подробно обсуждал план со специальным представителем российского президента Кириллом Дмитриевым. В тексте Axios приводятся и слова самого Дмитриева, который разработку плана подтверждал, добавив: «мы чувствуем, что российская позиция действительно услышана». Однако детали плана Дмитриев на тот момент не раскрыл — они появились позже в тот же день в пересказе других изданий.

Крупный скандал, связанный с утечкой информации из команды Трампа, разгорелся весной 2025 года, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его добавили в групповой чат в мессенджере Signal, где обсуждалось нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе Стив Уиткофф, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь Марко Рубио. Позже Уолц взял на себя ответственность за это и ушел со своего поста, Трамп сообщил, что он будет назначен постоянным представителем США при ООН.

Новый мирный план по Украине, который «тихо» разрабатывали в команде Трампа, по данным источников американских СМИ, предлагает Киеву фактически сдать Донбасс, сократить численность ВСУ в два раза, отказаться от некоторых видов оружия и признать русский официальным государственным языком в стране. По данным собеседников NBC News, Трамп одобрил этот план, но Украина в работе над ним не участвовала.

Читайте также

Киеву предложили сдать Донбасс и сократить армию вдвое в обмен на гарантии безопасности для Украины и Европы Что известно о новом мирном плане США

Читайте также

Киеву предложили сдать Донбасс и сократить армию вдвое в обмен на гарантии безопасности для Украины и Европы Что известно о новом мирном плане США