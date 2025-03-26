В США продолжается скандал из-за чата, где советники Трампа анонсировали удары по Йемену и назвали Европу «жалкой» Журнал The Atlantic опубликовал все скриншоты переписки

13 марта главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга по ошибке добавили в чат в мессенджере Signal, где представители американского правительства координировали военную операцию против йеменских хуситов, атакующих торговые суда и военные корабли (в том числе американские) на Ближнем Востоке. На этапе обсуждения операции вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет презрительно отозвались о европейцах. А перед самым ее началом Хегсет выложил в чат детальный план атаки на хуситов. Джеффри Голдберг рассказал обо всем этом в своей статье в The Atlantic, которая вышла 24 марта. Она вызвала скандал в США. О самой статье и ее первых последствиях мы подробно писали вчера. А теперь рассказываем, что произошло дальше.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц взял на себя ответственность за утечку

Именно Уолц добавил Джеффри Голдберга в чат команды Трампа, посвященный операции против хуситов. Когда Голдберг , Уолцу, как создателю чата, должно было прийти автоматическое уведомление об этом. Но и после этого он не задался вопросом, кто такой JD (ник Голдберга), почему этот человек оказался в чате и почему внезапно вышел из него. По крайней мере, самого Голдберга об этом никто не спросил.

«Я беру на себя полную ответственность. Я создал эту группу. Это позор. Мы выясним, в чем дело», — заявил Уолц журналистам Fox News.

Дональд Трамп ранее заявил, что не будет увольнять Уолца. По словам президента США, его советник получил номер главреда The Atlantic от подчиненного и не предполагал, что приглашает в чат журналиста. В интервью Fox News Уолц не стал перекладывать ответственность на свою команду, повторив, что полностью берет ее на себя. При этом он намекнул, что Голдберг мог проникнуть в чат обманом. В расследовании случившегося участвуют «лучшие технические умы», в том числе Илон Маск, добавил Уолц.

Демократы в сенате обрушились на руководителей разведки, которые были в чате

25 марта пять ведущих сотрудников американских разведывательных сил — в том числе глава Национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф — приняли участие в слушаниях комитета сената по разведке. Это ежегодное мероприятие, на нем приглашенные чиновники должны рассказывать о главных угрозах национальной безопасности. Но вместо этого слушания превратились в допрос Габбард и Рэтклиффа, которые были участниками чата.

Главный демократ в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер назвал случившееся очередным примером «небрежного, беспечного, некомпетентного поведения» со стороны сотрудников администрации Трампа. «Если бы это был военный офицер или сотрудник разведки, их бы уволили», — подчеркнул Уорнер.

Сенатор Джон Оссофф заявил, что опубликованный в чате план удара мог позволить хуситам, если бы они о нем знали, атаковать американские военные самолеты в воздушном пространстве Йемена. А сенатор Майкл Беннет обратил внимание на то, что спецпосланник президента Стив Уиткофф участвовал в чате, находясь в Москве на переговорах с Владимиром Путиным. «Вы знали об этом? Эта небрежность, некомпетентность, неуважение к нашим разведывательным службам совершенно неприемлемы», — возмущался Беннет.

Габбард и Рэтклифф отвечали на вопросы уклончиво. Габбард сначала заявляла, что в чате не было секретной информации. В ответ сенатор Уорнер несколько раз предложил ей обнародовать содержание чата. Тогда Габбард уточнила, что лично она не отправляла в чат секретные сведения, — а вопрос, был ли секретным план атаки на хуситов, который выложил министр обороны Пит Хегсет, предложила адресовать ему самому (Хегсета на слушаниях не было).

CNN

Дональд Трамп и его чиновники стали нападать на главреда The Atlantic

Обсуждая случившееся, демократы призывают к отставке советника по нацбезопасности Майка Уолца (пригласившего журналиста в чат) и министра обороны Пита Хегсета (выложившего план атаки на хуситов), а также предлагают ввести тюремный срок за публикацию секретной информации в незащищенных мессенджерах. Республиканцы же пытаются преуменьшить значение утечки, а сам Трамп и члены его администрации к тому же атакуют рассказавшего о ней Голдберга.

Трамп давно относится к нему с неприязнью. В частности, из-за того, что во время первого президентского срока Трампа Голдберг рассказал, что президент называл погибших американских военных «неудачниками» и «лузерами». Трамп еще до выхода статьи про чат периодически оскорблял журналиста в соцсетях и на митингах, называя его «подлецом», «мошенником» и «грязным репортером». После публикации статьи Трамп заявил, что The Atlantic — «провальный журнал», а Голдберг много чего «выдумывал».

Майк Уолц заявил, что Голдберг «худший из журналистов» с «ужасной репутацией». А Пит Хегсет, отрицающий распространение в чате секретной информации, назвал его «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который делает карьеру на том, чтобы снова и снова распространять обман».

Джеффри Голдбергу 59 лет. Он был известным репортером по национальной безопасности, а в 2016 году занял пост главного редактора The Atlantic. Под его руководством журнал впервые стал получать Пулитцеровские премии — в 2021, 2022 и 2023 годах. В прошлом году The Atlantic объявил, что издание приносит прибыль и у него больше миллиона подписчиков. Контролирует журнал организация Emerson Collective, которой владеет Лорен Пауэлл Джобс, вдова основателя Apple Стива Джобса.

Джеффри Голдберг обвинил министра обороны во лжи о публикации военного плана

После своей громкой статьи главный редактор The Atlantic стал раздавать интервью. В них он повторил, что до последнего считал чат мошенничеством или попыткой дискредитировать его как журналиста, возможно, с применением искусственного интеллекта. По словам Голдберга, он окончательно поверил в реальность происходящего только после того, как Йемен действительно подвергся авиаударам, которые были анонсированы в чате.

Голдберг подчеркнул, что Пит Хегсет лжет, говоря, что не пересылал в чат «военные планы». «Это ложь. Он отправлял военные планы. Когда цели будут атакованы, как они будут атакованы, кто будет там находиться», — сказал журналист в интервью CNN.

«Я занимаюсь этим 30 лет. Я знаю, как выглядит чувствительная техническая информация. <…> Там был график предстоящих атак, используемое вооружение, конкретная информация о целях. [Там было написано], кого они пытаются убить», — добавил он в подкасте The Bulwark.

The Atlantic опубликовал скриншоты всех сообщений из чата соратников Трампа

26 марта, на фоне заявлений министра обороны и других участников чата о том, что в нем не было секретной информации, журнал The Atlantic опубликовал скриншоты всей переписки, свидетелем которой стал Джеффри Голдберг.

Журнал предупредил ЦРУ, Управление директора национальной разведки, Совет национальной безопасности, министерство обороны и Белый дом о том, что собирается обнародовать скриншоты переписки. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила, что возражает: по ее словам, в переписке не было секретной информации, но была «конфиденциальная». О каких сведениях идет речь, Ливитт не уточнила. The Atlantic, очевидно, не принял в расчет ее возражения. 26 марта журнал выложил полную переписку и список участников чата, скрыв имя лишь одного из них — действующего сотрудника ЦРУ.

Наибольший интерес представляет сообщение министра обороны Пита Хегсета, которое The Atlantic ранее описал как план атаки на хуситов. На скриншоте видно, что Хегсет сообщил время взлета истребителей F-18, запуска дронов и ракет «Томагавк» по целям в Йемене. Позднее советник по национальной безопасности Майк Уолц отчитался, что один из лидеров хуситов был убит.

Сообщение Пита Хегсета с планом атаки по Йемену The Atlantic

Европа узнала, как власти США относятся к ней на самом деле. Это очередной удар по союзу западных стран

После статьи Голдберга надежда на то, что новые власти США критикуют Европу публично, но сохраняют доброжелательность на личном уровне, испарилась, пишет Politico. «Отрезвляюще видеть, как они говорят о Европе, когда думают, что их никто не слышит. Но в то же время неудивительно. Просто теперь мы видим их рассуждения во всей недипломатической красе», — сказал изданию неназванный дипломат из Евросоюза.

По словам анонимного дипломата из Великобритании, утечка подтверждает предположение о том, что именно Вэнс — проводник враждебности США по отношению к Европе, от которого другие члены администрации Трампа и даже сам Трамп не хотят отставать, чтобы не показаться слабыми.

Сообщения Джей Ди Вэнса и Пита Хгсета, в которых они критикуют Европу

Публично европейские власти не критиковали членов команды Трампа из-за чата, но о нем высказались сразу два бывших министра обороны Великобритании. Грант Шаппс призвал напомнить Белому дому, что британские военные тоже атаковали хуситов, «рискуя жизнями ради свободы судоходства». А Бен Уоллес назвал соратников Трампа «деревенщинами». В колонке для The Telegraph Уоллес написал:

Чего явно не понимает команда Трампа, так это того, что соблюдение принципа свободы судоходства важно. Если Запад [его не защитит], то Китай полностью утвердится в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, Россия будет стремиться к полному контролю над Северо-Западным проходом. В этом сценарии экономика США действительно пострадает. Изоляционистская толпа MAGA, похоже, просто не в состоянии понять, что в современном мире все взаимосвязано.

Российская пропаганда, наоборот, вступилась за членов администрации Трампа.

Начало этой истории

Соратники Трампа случайно добавили журналиста в закрытый чат, где обсуждали удары по хуситам в Йемене. И даже не заметили этого После бомбардировки они обменялись эмодзи 👊 🇺🇸 🔥

Начало этой истории

Соратники Трампа случайно добавили журналиста в закрытый чат, где обсуждали удары по хуситам в Йемене. И даже не заметили этого После бомбардировки они обменялись эмодзи 👊 🇺🇸 🔥