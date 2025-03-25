«Никто не отправлял военные планы в сообщениях». Глава Пентагона отрицает, что в чате с главным редактором The Atlantic обсуждались удары по хуситам

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что военные планы об ударах по йеменским хуситам не обсуждались в общем чате, куда случайно добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.

«Никто не отправлял текстовые сообщения о военных планах, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — заявил Хегсет в ответ на вопросы журналистов.

Кроме того, он назвал Джеффри Голдберга «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который делает карьеру на том, чтобы снова и снова распространять обман».

Дональд Трамп сказал журналистам, что ему неизвестно о включении Джеффри Голдберга в чат. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic; для меня это журнал, который вот-вот закроется», — сказал Трамп.

Накануне главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберга рассказал, что его добавили в групповой чат в мессенджере Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и советник по внутренней безопасности Стивен Миллер.

Существование этого чата позже подтвердил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз. «Похоже, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем, каким образом в нее непреднамеренно был добавлен номер [Голдберга]», — сказал Хьюз. Некоторые демократы в сенате уже потребовали провести официальное двухпартийное расследование из-за утечки информации о военных планах и небрежного отношения к безопасности.