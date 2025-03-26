Советник по национальной безопасности президента США Майк Уолц взял на себя ответственность за чат, в котором обсуждался удар по хуситам. Среди участников этого чата в мессенджере Signal оказался главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

«Я беру на себя полную ответственность. Я создал эту группу. Это позор. Мы выясним, в чем дело», — заявил Уолц в интервью телеканалу Fox News.

Уолц заявил, что не знает главного редактора The Atlantic лично, ему лишь известно, что тот «худший из журналистов» с «ужасной репутацией». По словам советника по нацбезопасности, Голдберга нет в его списке контактов.

Уолц уверяет, что в чате Голдберг был не под своим именем. Идет ли речь о технической ошибке с перепутанными контактными данными или это было сделано нарочно, предстоит выяснить, заявил советник Дональда Трампа.

Президент США в комментарии NBC в свою очередь заявил, что контакт журналиста в секретный чат добавил помощник Уолца, в телефоне которого он был. При этом Голдберг уверяет, что предложение присоединиться к чату ему было направлено от Уолца. Увольнять советника Трамп, по его словам, не планирует. Произошедшее Трамп назвал «сбоем» и подчеркнул, что на военную операцию против хуситов присутствие журналиста в секретном чате «не оказало никакого влияния».

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберга 24 марта рассказал, что его добавили в групповой чат в мессенджере Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и советник по внутренней безопасности Стивен Миллер.

Существование такого чата позже подтвердил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз. При этом министр обороны США Пит Хегсет заявил, что военные планы об ударах по йеменским хуситам в общем чате, среди участников которого, как выяснилось, был журналист, не обсуждались.

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