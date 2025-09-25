«Нас выбрали и под общее одобрение послали на убой, а другие сидят по домам, ездят отдыхать и пьют пивко в баре» О чем думают мобилизованные россияне после трех лет в окопах. Рассказывает «Верстка»

Российских военных провожают на фронт. 2 декабря 2022 года, Тюмень AP / Scanpix / LETA

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию, в рамках которой на войну отправили сотни тысяч россиян. В конце октября президент заявил, что мобилизация завершена, но соответствующего указа не подписал до сих пор. Многие из мобилизованных рассчитывали провести на войне несколько месяцев и избежать боевых действий — так некоторым из них обещали в военкоматах. Власти России не раскрывают данные о погибших на войне с Украиной. Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», а также волонтеры, которые ведут подсчеты потерь по данным из открытых источников, установили имена 15 тысяч погибших на войне мобилизованных россиян. 42% из них погибли в первый год после объявления мобилизации. «Верстка» получила доступ к закрытым чатам мобилизованных, которые до сих пор остаются на фронте. Журналистки Олеся Герасименко и Анастасия Короткова поговорили с несколькими военными и процитировали их посты о том, как они сейчас живут и что думают о войне и России. Вот некоторые цитаты из этой публикации.

Внимание, в этом тексте есть мат.

О том, что все хотят домой

Когда повестки прислали, нам говорили, что будем полгода склады на границе охранять. А мы, дебилы, поверили. Сами виноваты, жестокий урок. Теперь я просто хочу живым домой вернуться. Я не патриот и не рвусь захватить Украину. Патриотов мало. И все хотят домой.

Настрой — заебался. Нам, кстати, ничего не говорили про склады. Сразу — воевать. Это ежу было понятно. Там фронт обвалился, поэтому и призвали дыры закрыть. Я все прекрасно понимал, но бегать было стремно.

Сначала нам сказали, что вы максимум поедете на три месяца, максимум на полгода. После полугода думали: год — это максимум. Но вот скоро пойдет четвертый год… А мы постоянно думаем о демобилизации!

Я высушен и морально, и физически. Сил, эмоций и надежд уже нет. Веры в то, что доживу до конца войны, тоже нет.

Кто хочет в этой ебаной грязи хуй пойми сколько сидеть голодным без воды. С вооружением, как у туземца в набедренной повязке. И постоянно тебя хотят убить инопланетными технологиями.

О нежелании подписывать контракт и побегах с фронта

Мы вот пять человек в бригаде держимся. У всех по двое минимум детей и родители глубокие пенсионеры, а нас ломают на контракт. Говорят, сами на себя рапорт пишите, что готовы продолжать дальнейшую службу… У меня самого вообще трое детей и мать 70 лет — и похер им, мудакам.

Всех, кто не подписал контракт, отправили штурмовать Малиновку. Они уже мертвы по большей части. Я подписал, чтобы не отправили на мясо.

Государство боится, что много бойцов вернется и что начнутся вопросы. А они, блядь, по-любому вернутся.

Каждый день бегут люди. Ориентировок очень много каждый день. Настроения такие, что их мало кто осуждает. И мне кажется, что основная причина — семейные проблемы. Люди реально понимают, что вся жизнь проходит мимо, семьи распадаются, дети не видят отцов.

Об отношении к власти и тем, кто не на фронте

Стране по большому счету пох. Они пляшут. Кого коснулось, тот и ебется. А все даже не знают, где фронт проходит. В отпуске все это видно. Никто не интересуется этой темой. Всем только бухать.

Сейчас даже друзей гражданских не осталось, ко всем будто ненависть какая-то. Это не мы такими стали, это нас такими сделали. Всю молодость тут проебать, и даже спасибо никто не скажет.

Поначалу, через год-полтора, родственники выходили на митинги с просьбой дать конкретику по срокам, а сейчас тишина. Может, стоит начать шум наводить, чтобы вспомнили опять? Потому что пока нашему правительству не напоминать — они сидят на жопе ровно. Нужно этот вопрос выносить на публику — тогда и подвижки будут. Пока люди молчат, значит, всех все устраивает.

Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Ощущаю себя, как в фильме «Голодные игры». В смысле, что нас выбрали и под общее одобрение послали на убой, а тем временем другие сидят по домам, трахают своих женщин, ездят отдыхать, пьют пивко в баре и не парятся.

О будущем

Конец для меня — это освобождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона, как было заявлено в начале. А диванные эксперты, которые кричат, что нужно забрать еще Николаев, Одессу, пускай идут и возвращают, а нас верните домой.

Я бы предложил вернуть все территории и подать в отставку, но мне жалко людей, которые сейчас тут за Россию. С ними, наверное, начнут расправляться. Поэтому другой вариант — доходить до берега Днепра и там ставить границу. И все, быть всю жизнь в состоянии войны по берегу. Наверное, это лучший вариант для людей

Если все пойдет прахом, что мы делали тут годы, начнется война и большая, и тогда воевать придется всем, идеология нацизма уже приветствуется в Европе! Идет полноценная подготовка к большой войне, поэтому я и не понимаю расслабленность нашего общества. Все живут, будто глаза закрыты. Это печально. Мира нет, увы. Они вспоминают об этом, когда дроны летят на Москву, разве нет? Никто не дает гарантий, что не будет повторения истории с мобилизацией, и честно — я только за.

Мне 42 и у меня все было очень замечательно в жизни: небольшой бизнес, семья, друзья и ярко выраженный патриотизм. И я все потерял, в том числе и здоровье. Так сложилось, что я никогда не был за границей и никогда не хотел никуда уезжать, потому что люблю родину. Но сейчас понял, что патриотизм в нынешних реалиях наказуем и мы им нахрен не нужны, и от таких, как мы, нужно тупо избавляться. Нужны жадные, коррумпированные и прочее… Честность, чистоплотность, принципы стали тупо опасны. Поэтому у меня крайне часто возникает желание уехать куда подальше от этого маразма, лжи и лицемерия. Глаза открылись. Но мы все еще здесь.

