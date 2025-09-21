Журналисты установили имена 15 тысяч погибших на войне мобилизованных россиян

С начала вторжения России в Украину на войне погибли 15 077 мобилизованных россиян, установили журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», которые ведут подсчеты на основе данных из открытых источников.

Средний возраст погибших, по данным журналистов, составляет 35 лет. 42% погибли в первый год после объявления «частичной мобилизации». В их числе — те, кто умер еще на территории России, находясь в пунктах сбора или в воинских частях. Журналистам известно 65 имен таких мобилизованных.

Больше всего в абсолютных числах погибших мобилизованных из Башкортостана (884 человека) и Татарстана (861 человек). В пересчете на 10 тысяч мужского населения первое место по погибшим занимает Бурятия (23 человека), за ней идут Тыва и Магаданская область, показатели которых почти в два раза ниже. В Бурятии, как отмечает «Русская служба Би-би-си», мобилизация проходила по наиболее «жесткой модели» — призывников забирали прямо с улиц и рабочих мест, а по числу жалоб родственников и самих призванных регион стал лидером.

Также журналисты установили имена 242 погибших мобилизованных из Москвы. В пересчете на население это один из наиболее низких показателей по всем регионам России, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Наибольшие потери, как пишут журналисты, мобилизованные понесли во время зимнего и летнего наступлений российской армии под Угледаром Донецкой области с января по февраль 2023 года, а также в ходе боев за Авдеевку.

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» при помощи команды волонтеров с первого дня вторжения России в Украину в феврале 2022 года ведут подсчет сообщений о гибели российских военных в СМИ, на сайтах органов власти или в соцсетях. Реальные цифры потерь, как отмечают оба издания, при этом могут быть в два-три раза выше. К середине сентября 2025 года общая цифра потерь, по подсчетам журналистов, превысила 128 тысяч человек. «Медуза» совместно с «Медиазоной» подсчитывала число погибших на основании данных Реестра наследственных дел. По этим подсчетам, к концу августа 2025 года погибли как минимум 220 тысяч российских военных.

