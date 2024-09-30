Некоторые россияне, мобилизованные на войну, бегут из армии. Их пытаются прятать и защищать родственники Рассказывает «Русская служба Би-би-си»

Мобилизованные перед отправкой в часть. Ростовская область, 16 мая 2024 года Сергей Пивоваров / Reuters / Scanpix / LETA

Некоторые россияне, воюющие с Украиной, бегут из расположения своих частей. В 2024 году в российские суды поступило рекордное количество дел по статьям о дезертирстве и о самовольном оставлении места службы. После побега военные чаще всего скрываются у родственников. «Русская служба Би-би-си» рассказала четыре истории о том, как сбежавшие военные пытались не попасться.

Ставропольский край

В станице Урухская в Ставропольском крае скрывался от армии 26-летний Дмитрий Селигиненко, которого мобилизовали осенью 2022 года. Его родственники рассказали журналистам «Би-би-си», что ему даже не провели медицинское освидетельствование. В январе 2023 года, находясь на фронте, Селигиненко получил обморожение грудной клетки и живота. Ему дали отпуск на десять суток и, когда он приехал домой, прооперировали. В часть он не вернулся — семья рассчитывала, что его направят на врачебную комиссию для изменения категории годности.

Однако этого так и не произошло, и мобилизованного объявили в розыск по статье о самовольном оставлении части. В марте 2023 года на улице его заметил участковый, с которым Дмитрий раньше учился в одной школе. Полицейский попытался задержать его, но Селигиненко успел позвонить матери и отчиму.

Между отчимом и участковым произошла драка, во время которой Селигиненко сбежал. Позже его мать и отчим написали в полицию заявление о вымогательстве со стороны участкового (в возбуждении уголовного дела было отказано). На отчима завели дело по статье о нападении на полицейского. В марте 2024 года обвиняемого приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Дмитрия Селигиненко с тех пор так и не нашли.

Бурятия

Мобилизованный Виталий Петров скрывался от армии в селе Шаралдай. Летом 2023 года он сбежал из военного госпиталя, куда его отправили из-за головных болей. Теща Петрова позднее утверждала, что в части у него вымогали деньги. Работать из-за розыска он не мог. В основном, он жил в лесу, где собирал орехи и ягоды на продажу, чтобы помогать семье. Ночевать он иногда приходил домой.

В декабре 2023 года к ним приехали полицейские, у которых была «оперативная информация» о том, что в доме есть «ящик в подвальном помещении, специально замаскированный под чернозем», где может прятаться Петров. В это время в доме также была его теща и дети.

По утверждению тещи Петрова, полицейские ворвались в дом, не предъявив документов. Под одной из полок они нашли засыпанный землей короб, в котором прятался Петров — а затем стали бить Виталия и отталкивать пытавшихся защитить его тещу и дочерей. Тогда женщина начала угрожать сотрудникам ножом и плеснула в лицо одному из них кипяток (сама она утверждала, что лишь случайно опрокинула чайник, а нож вообще не трогала).

Суд, состоявшийся через полгода, принял сторону полицейских и приговорил тещу Петрова к двум годам колонии, а также к штрафу в 100 тысяч рублей по обвинению в нападении на сотрудника. Петров получил шесть лет за самовольное оставление части.

Забайкальский край

Роман Евдокимов скрывался в сельском поселении Урлукское рядом с монгольской границей. Его мобилизовали в октябре 2022 года, а в декабре он бежал из части. Роман вернулся в родное село, где стал жить у тещи. Через месяц Евдокимова задержали. Как рассказала «Би-би-си» сотрудница администрации села, которая указала на него сотрудникам военкомата, «он сильно не прятался».

Евдокимову дали семь лет колонии за дезертирство. После приговора он решил все-таки поехать на войну — теперь уже как осужденный, а не как мобилизованный, в обмен на помилование. В 2023 году, напоминает «Би-би-си», осужденные служили по контракту с ЧВК Вагнера не бессрочно, а всего полгода, поэтому вскоре Евдокимов вернулся домой — уже легально. Из документов у него была только справка о помиловании: как и многие другие бывшие бойцы ЧВК, он не получил ни военный билет, ни удостоверение ветерана.

Сейчас Евдокимов живет в лесу и занимается сбором орехов. По словам его сестры, война сломала его морально, и теперь он хочет обратно. «Он меня спрашивал: можно я контракт заключу? Я его не пускаю, он и побаивается меня оставлять, потому что я переживаю из-за него сильно» — рассказала она журналистам «Би-би-си».

Пензенская область

В городе Никольск в Пензенской области в доме 38-летнего Александра Галина скрывался племянник его жены — его мобилизовали, он какое-то время провел на фронте, а затем сбежал из части. Предполагалось, что он проведет в доме своей тети и Александра несколько дней. В один из дней племянник напился и стал оскорблять хозяев. В частности, он издевался над дефектом речи Галина, который тот получил после операции в детстве («Би-би-си» уточняет, что Галин окончил девять классов и «не умеет читать и писать», а также много лет состоит на учете у психиатра). Между мужчинами завязалась драка.

Конфликт продолжился на улице, Галин взял биту и несколько раз ударил племянника жены со спины, а затем вернулся домой и запер дверь. На следующее утро он обнаружил, что тот до сих пор лежит на крыльце с запекшейся кровью на голове. Сначала Галин оставил его лежать, однако позже все-таки попытался вызвать скорую. Из-за дефекта его речи там бросили трубку, решив, что звонит пьяный.

В итоге жизнь мобилизованному фактически спасла военная прокуратура — жене Александра позвонили оттуда, и она призналась, что племянник прячется у них. Приехавший после этого участковый вызвал скорую помощь, после чего пострадавшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.

В феврале 2024 года Галину дали четыре года условно по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — суд счел смягчающим обстоятельством «противоправность и аморальность поведения потерпевшего». У пострадавшего после драки выявили эпилепсию и проблемы с памятью. Был ли он в итоге комиссован из-за травмы или осужден за самовольное оставление части, «Би-би-си» выяснить не удалось.

Что еще происходит с мобилизованными — говорим в подкасте «Что случилось»

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