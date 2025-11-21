Власти Украины потребовали изменить один из ключевых пунктов мирного плана, подготовленного США, сообщил The Wall Street Journal высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, украинская сторона захотела убрать из мирного плана положение об аудите международной помощи, полученной во время войны. Предполагалось, сообщил он, что такая проверка выявит возможные случаи коррупции. Однако Украина настояла на формулировке о «полной амнистии за действия во время войны», заявил источник издания.

Официально власти Украины пока лишь объявили, что получили мирный план от США и знакомятся с ним.

Мирный план, подготовленный США при участии России, в числе прочего, предлагает фактически сдать Донбасс, сократить численность ВСУ в два раза и отказаться от вступления в НАТО. Украинская сторона в работе над планом не участвовала.

По данным FT, администрация Трампа оказывает давление на Украину, рассчитывая, что президент Владимир Зеленский одобрит план до конца ноября.

