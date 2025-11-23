Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Белом доме, 17 октября 2025 года Администрация президента Украины / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Трамп может снять требование об ограничении численности ВСУ, а также рассматривает в качестве сдерживающего фактора после окончания войны поставку ракет «Томагавк» Украине

С появлением нового мирного плана по Украине Владимир Зеленский столкнулся с «самым мучительным выбором» за время своего президентства, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус. Журналист поговорил с несколькими американскими чиновниками, которые пояснили позицию Белого дома относительно нескольких пунктов мирного плана. Игнатиус рассказывает, как они появились и когда началась разработка этого документа.

Процесс переговоров по новому мирному предложению, как пишет Игнатиус, начался почти месяц назад, а ускорился в прошлые выходные, когда секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров выразил готовность встретиться во Флориде со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. По словам источников Игнатиуса, поводом для начала обсуждений стало ощущение администрации Трампа, что неудачи ВСУ в Донецкой области и коррупционный скандал в Киеве привели Украину к переломной точке, а Россия, ощущая растущее экономическое давление, может предпочесть закончить эту войну.

На встрече во Флориде Умеров, как рассказывают источники Игнатиуса, заявил, что Зеленский может быть готов пойти на компромисс по ключевому вопросу Донбасса, а также — что Украина может согласиться ограничить численность своей армии до 600 тысяч человек (сам Умеров говорил, что его задача во Флориде была технической — он занимался организацией встреч и подготовкой диалога).

В итоге в один из пунктов плана (по крайней мере, в том виде, в котором он был опубликован в западной прессе) действительно включили ограничение численности ВСУ. С этим не согласились лидеры европейских стран. Однако источники Игнатиуса утверждают, что переговоры по мирному плану будут гибкими, а не «директивными для Киева».

«Суверенитет Украины никогда не должен быть поставлен под угрозу. Это откроет шлюзы для проблем по всей Европе. Мы не хотим видеть крах Украины», — сказал один из высокопоставленных чиновников в разговоре с колумнистом The Washington Post.

По словам собеседников Игнатиуса, администрация Трампа признает, что гарантии безопасности для Украины» пока «недостаточно сильны», и президент США может поднять лимит численности для ВСУ или вообще снять требование об ограничении. Кроме того, в качестве сдерживающего фактора после войны рассматривается поставка Украине дальнобойных ракет «Томагавк» (как альтернатива европейскому контингенту, на присутствие которого Россия не согласится). Источники Игнатиуса уверены, что Украина не применит «Томагавки» против России, так как это лишит ее поддержки США и Европы.

Кроме того, пишет Игнатиус, администрация Трампа «на 100%» настроена продолжать делиться разведывательными данными с Украиной. О том, что Украина может лишиться разведданных США, если не примет мирное предложение, писал Reuters, но позже госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с сенаторами сказал, что ему неизвестно о таких угрозах.

Источники колумниста The Washington Post также пояснили пункт мирного плана, касающийся проведения выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения. По их словам, его включили «с учетом политической нестабильности в Украине»: выборы станут «формой публичной ратификации» мирного плана. Пункт о послевоенной амнистии был добавлен по просьбе Украины, чтобы гарантировать Зеленскому и его правительству, что они не будут привлечены к ответственности, если коррупционный скандал разрастется.

Собеседники Игнатиуса, как пишет он сам, говорили с ним, потому что хотели убедить европейцев, украинцев и американцев, что мирное предложение Трампа «не такое пророссийское, каким может показаться». Лучшим судьей, отмечает в своей колонке журналист, будет сам Зеленский: если он поддержит сделку, дальнейшая ответственность ляжет на Москву, если откажется — война, вероятно, продолжится и в следующем году.

Читайте также

В Украине — коррупционный скандал с участием людей из ближайшего окружения Зеленского В мирное время он бы привел к правительственному кризису. А что происходит сейчас? Объясняет Константин Скоркин (Carnegie Politika)

Читайте также

В Украине — коррупционный скандал с участием людей из ближайшего окружения Зеленского В мирное время он бы привел к правительственному кризису. А что происходит сейчас? Объясняет Константин Скоркин (Carnegie Politika)

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Саша (Эстония). Отношение к плану — двойственное. С одной стороны, это, конечно, поощрение агрессора, и это дает сигнал России и другим странам, что так делать можно. И это страшно, потому что пахнет новой войной в Европе в будущем, вторжением в страны Балтии, вторжением Китая на Тайвань и множеством других конфликтов.

С другой стороны, реалии таковы, что силы Украины небезграничны, полноценно помогать на поле боя США не желает, а Европа не может (да и желает тоже не особо). Очень вероятно, что положение Украины со временем станет только хуже, особенно, если США прекратят даже текущую ограниченную помощь. И с этой стороны текущий мирный план выглядит, к сожалению, как будто лучшим вариантом из возможных. Да, сам по себе он не решает будущих проблем с Россией, но если просто ничего не делать, через полгода положение Украины будет только хуже, а все риски и угрозы останутся теми же (или даже возрастут).

Большая беда еще в том, что Европа четвертый год все еще живет по мирному времени большей своей частью. Все те же выражения озабоченностей, все те же бесплодные совещания, все та же нерешительность, все то же совершенно недостаточное усиление военной помощи и собственного ВПК. Все те же прекраснодушные разговоры о «зеленой энергетике» и прочих розовых пони мирного времени. У сопредельных стран очень мало ресурсов, условным Испании и Италии нет никакого дела: Россия от них далеко.

Вот и получается, что если сейчас подписать этот мирный план, то через некоторое время будут новые войны. А если не подписать, то через полгода будет худший мирный план, а после него — снова новые войны…

Поделитесь вашим мнением о мирном плане США