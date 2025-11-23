Госсекретарь США Марко Рубио «попытался дистанцировать» администрацию Трампа от мирного плана по Украине, пишет Financial Times со ссылкой на разговор Рубио с сенаторами перед его поездкой в Женеву.

«Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — заявил сенатор-республиканец Майк Раундс, который участвовал во встрече с Рубио (из публикации FT неясно, передавал ли он цитату госсекретаря). По словам независимого сенатора Ангуса Кинга, «по сути это список пожеланий россиян».

По данным FT, Рубио сказал сенаторам, что россияне передали план спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, а уже затем США ознакомили с ним Украину, действуя в качестве посредника.

В своем публичном заявлении, сделанном совместно с другими сенаторами, Раундс подтвердил, что Рубио поговорил с ними по телефону. «Произошла утечка, но его [мирный план] не публиковали ни наши члены, ни наши представители», — сказал Раундс. По его словам, администрация Трампа «не несет ответственности за публикацию этой информации в ее нынешнем виде». «Они хотят иметь возможность использовать ее как отправную точку, чтобы понять, какие требования выдвигает Россия», — добавил Раундс.

По словам сенаторов, Рубио также сказал, что ему неизвестно о каких-либо угрозах прекратить поставки американского оружия или обмен разведданными с Украиной, если Киев откажется подписывать соглашение. Ранее о таких угрозах со стороны США сообщал Reuters.

После публикации заявлений сенаторов Рубио написал в соцсети X, что мирное предложение «было разработано США» и «предлагается как прочная основа» для переговоров. «Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал он.

О новом мирном плане стало известно 19 ноября, когда издание Axios написало, что над ним тайно работали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. Позже в прессе появились детали — согласно плану, который состоит из 28 пунктов, Украине предлагается сдать Донбасс, сократить численность ВСУ и отказаться от вступления в НАТО, прописав это в Конституции.

В Европе новый мирный план вызвал тревогу среди лидеров крупных стран: они опасаются, что Украину вынудят принять соглашение, которое завершит войну на выгодных для России условиях. Кроме того, европейские лидеры недовольны тем, что администрация Трампа пытается распоряжаться российскими активами, замороженными в ЕС (по плану их предлагается пустить на американо-российские инвестиции), а также — что обсуждение проходило без Европы. По итогам экстренной встречи на полях саммита G20 в Йоханнесбурге европейские лидеры призвали к «дополнительной работе» над планом.

