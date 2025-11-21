Новобранцы бригады «Черные запорожцы» ВСУ принимают присягу в Киеве, 5 апреля 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Американский план завершения войны России с Украиной, кажется, предусматривает уступки с обеих сторон. Об этом прямо заявил госсекретарь США Марко Рубио: «Достижение устойчивого мира потребует от обеих сторон пойти на трудные, но необходимые уступки». За время войны и Россия, и Украина не раз говорили о своих «максималистских позициях». Как они соотносятся с текстом мирного плана, разработанного администрацией США?

Территории

Чего требовала Россия

Международного признания аннексии Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.

Чего требовала Украина

Восстановления границ 1991 года, то есть возврат всех аннексированных территорий.

Что предлагается в новом плане

Де-факто признание аннексии Крыма, Донецкой и Луганской областей. Но это не официальное признание.

Раздел Запорожской и Херсонской областей по линии фронта. Россия захватила только части этих регионов, хотя в своей Конституции включила их в свой состав полностью.

Вывод украинских войск из Донецкой области. Вывод российских войск из Днепропетровской и Харьковской областей. Часть Донецкой области, которая сейчас находится под контролем Украины, станет демилитаризованной зоной.

Украина в НАТО

Чего требовала Россия

Украина не вступает в НАТО.

Чего требовала Украина

Решение должны принимать Украина и НАТО.

Что предлагается в новом плане

Украина закрепляет в своей Конституции отказ от вступления в НАТО.

НАТО обязуется не принимать Украину в состав альянса.

НАТО обязуется не размещать свои войска на территории Украины.

Гарантии безопасности Украины

Что предлагала Россия

Свои гарантии (какие именно, непонятно) при условии выполнения других своих требований.

Чего требовала Украина

Международных гарантий, включающих прямое военное вмешательство гарантов на стороне Украины, если она подвергнется нападению.

Что предлагается в новом плане

США дадут Украине гарантии безопасности, включающие «решительный скоординированный военный ответ» в случае российского вторжения.

В случае нового вторжения сделка с Россией аннулируется.

Сколько будет солдат в ВСУ

Чего требовала Россия

Радикально сократить численность украинской армии. На переговорах в Стамбуле речь шла о том, чтобы у Украины было не больше 85 тысяч военнослужащих.

Чего требовала Украина

Никаких ограничений.

Что предлагается в новом плане

Предельная численность украинской армии — 600 тысяч человек (сейчас — 800–850 тысяч, до войны было 250 тысяч).

Статус русского языка

Чего требовала Россия

Придать русскому языку статус официального. А еще — официально признать РПЦ.

Что отвечала Украина

Это внутреннее дело Украины.

Что предлагается в новом плане

Украина введет правила Евросоюза по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств (о каких именно правилах идет речь — неясно).

Санкции

Чего требовала Россия

Снятия всех санкций, разморозки российских активов (прежде всего — 280 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку), взаимный отказ от требований компенсации ущерба от войны.

Чего требовала Украина

Конфискации российских активов и финансирования за их счет послевоенного восстановления Украины.

Что предлагается в новом плане

С России снимут санкции.

Россию пригласят обратно в «Большую восьмерку».

100 миллиардов долларов из замороженных средств будут инвестированы в американские проекты послевоенного восстановления и развития Украины.

Остальные средства (около 180 миллиардов долларов) поступят в российско-американский инвестиционный фонд, который будет работать не только с Украиной.

План Трампа полностью

Опубликован мирный план Трампа. Вот его полный текст США рассчитывают, что Украина подпишет его в течение недели

