Reuters: США угрожают прекратить поставки оружия Украине, если она не подпишет мирный план

Администрация Дональда Трампа угрожает, что прекратит делиться разведданными и остановит поставки оружия Украине, если Киев не подпишет мирное соглашение, предложенное США. Об этом агентству Reuters заявили два источника, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, Трамп хотел бы, чтобы Украина подписала рамочное соглашение с Россией к следующему четвергу, 27 ноября, когда в США будет отмечаться День благодарения. Такие же сроки заключения мира ранее озвучивали собеседники Financial Times и The Washington Post.

Один из источников WP, знакомый с планом, заявил, что потребуются месяцы переговоров, чтобы привести документ к формату, приемлемому для Украины. «Даже если бы Зеленский захотел его подписать, он бы не смог, потому что для этого нет политической основы, — сказал он. — Там много несостыковок. Очевидно, что это пророссийская сделка, написанная Дмитриевым и Уиткоффом».

Собеседник газеты сравнил мирный план США с сырьевой сделкой между Вашингтоном и Киевом, которую, по его словам, согласовывали и меняли в течение трех месяцев, прежде чем подписать. «Но это [мирное] соглашение заключается между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому я думаю, что на переговоры уйдет около 12 месяцев. Я считаю, что это начало, а не конец мирного процесса», — добавил источник WP.

Согласно утечкам в СМИ, мирный план, подготовленный США, состоит из 28 пунктов и, в числе прочего, предлагает Украине фактически сдать Донбасс, сократить численность ВСУ и отказаться от вступления в НАТО. План был приготовлен при участии представителей России. Украину и Европу к его разработке не привлекали. Президент Украины Владимир Зеленский получил копию плана и заявил, что готов работать над ним с США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва официально не получала «соображения американской стороны» и «предметно в настоящий момент ничего не обсуждает».

Подробнее о мирном плане

Опубликован мирный план Трампа. Вот его полный текст США рассчитывают, что Украина подпишет его в течение недели

Подробнее о мирном плане

Опубликован мирный план Трампа. Вот его полный текст США рассчитывают, что Украина подпишет его в течение недели