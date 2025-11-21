FT: США рассчитывают, что Украина до конца ноября согласится на мирный план
Администрация президента США Дональда Трампа оказывает сильное давление на власти Украины, рассчитывая, что Киев согласится одобрить мирный план в ближайшие несколько дней.
Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, в Белом доме ждут, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение до Дня благодарения, который в США будет отмечаться 27 ноября.
Собеседники издания сравнили происходящее вокруг мирного плана с тем, как США готовили сделку с Украиной по полезным ископаемым, отметив, что сроки, о которых говорят в Белом доме, вряд ли будут соблюдены.
По словам источников издания, сейчас украинская сторона готовит встречное предложение для Трампа.
О новом плане США по прекращению войны России с Украиной стало известно 19 ноября. По плану Украине, в числе прочего, предлагается фактически сдать Донбасс, сократить численность ВСУ в два раза и отказаться от вступления в НАТО.
Украина в подготовке мирного плана не участвовала.