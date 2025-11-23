The Washington Post: Европа предложила в своем варианте мирного плана не ограничивать численность ВСУ и вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
Европейские союзники Киева предложили не накладывать никаких ограничений на численность вооруженных сил Украины, как предусматривает один из пунктов мирного плана США, пишет The Washington Post.
В европейском плане, копию которого получили журналисты, также предлагается вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и Каховской плотиной, а кроме этого — предоставить «беспрепятственный проход» по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Остальные территориальные вопросы планируется решать после прекращения огня, говорится в документе.
О том, что европейские чиновники будут требовать не ограничивать военный потенциал Украины, также пишет Financial Times. Кроме того, Европа хочет, чтобы США предоставили четкие гарантии безопасности Украине.
В совместном заявлении европейских лидеров, которое было принято по итогам встречи на полях саммита G20 в ЮАР 22 ноября, говорилось, что они «обеспокоены» предлагаемыми мирным планом ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают ее «уязвимой для будущих атак».
О новом мирном плане стало известно 19 ноября из публикации издания Axios, а позже в прессе появились его детали. Согласно им, численность ВСУ предлагается ограничить до 600 тысяч человек — с нынешних 800–850 тысяч. Также план предполагает, что Запорожская АЭС перейдет под наблюдение МАГАТЭ, а производимая ей электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной. В Херсонской и Запорожской областях граница будет заморожена по линии соприкосновения, говорилось в плане.
Европейские лидеры, по словам источников западных изданий, были обеспокоены планом, который разрабатывался без их участия. Кроме того, в нем говорится об использовании замороженных российских активов, большая часть которых хранится на счетах в Европе, а также предполагается, что ЕС выделит 100 миллиардов долларов на восстановление Украины. 23 ноября в Женеве пройдет обсуждение мирного плана с участием делегаций Украины и США. К нему собираются присоединиться и европейские высокопоставленные лица, включая представителей Франции, Германии и Великобритании.