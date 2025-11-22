Война Тысяча триста шестьдесят восьмой день. Европа пытается выиграть для Украины больше времени для обсуждения плана Трампа

Украинский военнослужащий на передовой в районе Покровска в Донецкой области. 21 ноября 2025 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Что вы думаете по поводу мирного плана, предложенного США? Это поощрение агрессии РФ или возможность закончить почти уже четырехлетнюю войну? Стоит ли Украине согласиться на эти условия, пока ситуация не стала хуже, — или отвергнуть и продолжать войну в надежде добиться более сильных позиций на переговорах в будущем? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Лидеры стран Европы пытаются выиграть для Украины больше времени для разработки нового мирного соглашения на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Как пишет Bloomberg, их идея состоит в том, чтобы фактически переписать большую часть документа, представив это как «конструктивные обновления».

Как рассказали источники агентства, министр армии США Дэн Дрисколл на этой неделе проинформировал представителей ЕС о необходимости заключения соглашения как можно скорее, так как Украина, по мнению Вашингтона, находится «в плачевном состоянии» и сейчас — самое подходящее время для мира.

Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника пишет, что та встреча состоялась вчера в Киеве в резиденции поверенного в делах США в Украине и прошла в «тошнотворном» тоне. Дрисколл, по словам источника FT, прямо заявил: «Мы не обсуждаем детали плана» и подчеркнул, что предлагаемая сделка — лучшее, на что может рассчитывать Украина. Представитель США опоздал на встречу, а во время нее использовал большое количество нецензурной лексики, добавил источник.

Немецкое издание Der Spiegel вчера сообщало, что появление мирного плана США вызвало «большую тревогу и раздражение» в европейских странах. Как утверждали источники издания, власти Германии узнали детали не напрямую из Вашингтона, а из американских СМИ, что было расценено как провокация. В то же время, газета Berliner Zeitung утверждает, что консультанты канцлера по геополитическим вопросам и немецкие спецслужбы знали о плане еще в конце октября, а 11 ноября он даже обсуждался на заседании Совета безопасности Германии.

При этом, как пишет Bloomberg, когда первоначальный шок в Европе, связанный с публикацией плана, утих, некоторые чиновники предположили, что ситуация может развиваться, «как в прошлый раз». В августе, когда Трамп после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске выдвинул Украине жесткие требования, во многом повторяющие позицию РФ, после некоторого сопротивления со стороны Владимира Зеленского и европейских лидеров президент США отступил.

В кулуарах начавшегося сегодня саммита «большой двадцатки» в Йоханнесбурге лидеры входящих в объединение европейских стран обсудили план Трампа. После этого они при участии лидеров Канады и Японии выпустили официальное заявление, в котором приветствовали усилия США по достижению мира и назвали план «основой, которая потребует дополнительной работы». Они выразили «обеспокоенность» предлагаемыми в нем ограничениями численности ВСУ и подчеркнули, что «границы государств не должны изменяться силой».

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сегодня сообщил, что в ближайшие дни представители Киева проведут консультации с делегацией США для обсуждения «возможных параметров» мирного плана в Швейцарии. В своем посте в телеграме Умеров сначала сообщил, что в них примут участие и европейцы, однако практически сразу убрал упоминание об этом. По данным источников немецкого агентства dpa, первый раунд консультаций состоится уже завтра.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александр (Новосибирск). Я за любой мирный план. Проблема лишь в том, что чем больше времени проходит, тем условия для Украины хуже.

Может ли эта тенденция измениться? Давайте попробуем подумать. Много ли Украина провела контрнаступлений? Были попытки, но линия фронта медленно, но уверенно ползет вглубь Украины. Может быть, Запад помогает войсками? Нет, при этом объем [финансовой] помощи снижается. Может быть, экономика Украины сильнее экономики России? Их просто сравнивать глупо, даже с учетом тысяч санкций, наложенных на Россию. Может быть, внутриполитическая ситуация стабильнее в Украине — так же как [она стабильна] в РФ? Тоже нет. Или может, союзники России поменяли свое отношение к ней за четыре года? Нет, и вряд ли поменяют.

Я уверен, мирный план отвергнут, как отвергали все, которые были раньше, но ничего не изменится в соотношении сил на фронте, [и ситуация будет развиваться] не в пользу Украины. Поэтому через полгода мы будем обсуждать новый план — с еще более худшими условиями для Украины.

