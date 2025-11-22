Украина и США проведут переговоры в Швейцарии. На них будут обсуждаться «возможные параметры» мирного плана

Украина и США в ближайшие дни проведут консультации относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Об этом в телеграме написал глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов. Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов.

В первоначальном варианте поста Умерова отмечалось, что переговоры пройдут «в Швейцарии с участием европейских партнеров». Позже это уточнение исчезло.

В офисе президента Украины также сообщили, что в ближайшие дни «состоятся консультации по шагам по окончании войны». Там заверили, что Киев готов «работать максимально быстро, чтобы добиться реального мира».

Делегацию Украины на переговорах возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. В нее также войдут Ермак, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и другие чиновники и военные.

Агентство Reuters вечером 21 ноября сообщило со ссылкой на источники, что власти Украины, Великобритании, Франции и Германии «готовят встречное предложение» в ответ на план США.